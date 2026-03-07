$!Unen esfuerzos para librar de basura la escollera del Faro Mazatlán

Con el objetivo de librar a los espacios naturales de cualquier basura o residuos, personal de Asipona y Terminal Marítima Mazatlán unieron esfuerzos para realizar una nueva limpieza en la escollera del faro, donde pudieron recolectar más de 40 bolsas con desperdicios. La actividad de esta mañana se celebró dentro de la campaña de limpieza de costas y playas impulsada por la Secretaría de Marina, y contó con la participación de 150 voluntarios de organizaciones como Mumba, Ecología, BajaFerris, TMC e IMDEM. Desde muy temprano, las personas se dieron cita en la escollera del Faro para recoger residuos plásticos como botellas, latas y hasta cajas de cartón que la gente abandona sin conciencia en el lugar; este hecho provocó que se recolectaran varios kilos de basura.









Ximena León, jefa de Calidad Ambiental de Asipona Mazatlán, mencionó la importancia que realizar estás jornadas de limpieza para concientizar a locales y turistas mientras visitan la escollera; especialmente porque este día encontraron el lugar demasiado sucio. “Es nuestra tercera jornada de limpieza aquí en la Escollera del Faro, un lugar que es bastante concurrido por personas locales y personas turistas, que pues lamentablemente ahora que llegamos ya había una gran cantidad de residuos, sobre todo mucha botella de cristal, que pues son de las personas que se concentran aquí ya en horas nocturnas”, dijo León Arballo. “Ahorita estamos juntando todos los residuos, estamos pesándolo para ver cuánto es lo que se está recolectando y agradecerles a todas las personas que se han sumado a esta jornada. Sobre todo se busca concientizar a las personas de nuestros lugares, de los cuidados sobre el medio ambiente y bueno, ojalá se sumen más personas a no contaminar nuestros espacios tan bonitos que tenemos aquí en Mazatlán”.







