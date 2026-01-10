$!Unen fuerzas el Instituto de Cultura y Operadora de Playas para el cuidado ambiental en Mazatlán

Como parte de las acciones de responsabilidad social y cuidado ambiental, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en coordinación con Operadora de Playas, llevó a cabo una jornada de limpieza de playas sobre la Avenida del Mar, como parte de la campaña ‘Limpiando Playas’. Teniendo como punto de inicio el Monumento al Pescador, esta actividad se puso en marcha en distintos puntos estratégicos a lo largo del paseo costero mazatleco, donde se hizo recolección de distintos tipos de residuos, como micro plásticos, botellas, bolsas, envolturas, entre otros. Durante la jornada, de contó con la participación de las y los candidatos a las coronas del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ‘Arriba La Tambora’, los cuales se sumaron a estas acciones como parte de una visión que busca fortalecer la responsabilidad social vinculada a la máxima fiesta del puerto.









Para el titular del Instituto de Cultura de Mazatlán, Óscar García Osuna, esta actividad es de gran importancia para generar un cambio de conciencia entre las y los participantes del Carnaval, especialmente entre candidatas y candidatos fomentando su involucramiento en labores sociales y ambientales. “Desde el principio de esta campaña fue necesario cambiar la sensibilidad de las candidatas y los candidatos, para que entendieran que tenemos una responsabilidad social, pues todos como ciudadanos nos hemos dado cuenta de que las candidatas y los candidatos están realizando labor social”, comentó. “Dentro de la responsabilidad social no podíamos olvidar que amamos Mazatlán, y amar Mazatlán también es cuidarlo por lo que estamos trabajando con la Operadora de Playas en la limpieza de playas, además de sumarnos a otras campañas que se realizan simultáneamente en distintos puntos de la ciudad”, agregó. Además, García Osuna señaló que para esta edición del Carnaval, se pretende ir más allá del espectáculo, consolidándose como una plataforma de educación, conciencia ciudadana y cuidado del entorno natural. En ese sentido, el Instituto de Cultura estará trabajando de manera conjunta con Operadora de Playas y la Dirección de Ecología y Medio Ambiente para implementar medidas orientadas a la protección del ecosistema local. Para esta jornada, candidatas y candidatos estuvieron acompañados por sus porras, para realizar las labores de limpieza en diferentes puntos de las playas del puerto sobre la Avenida del Mar.





