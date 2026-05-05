$!Unidad de Vialidad libera espacios de estacionamiento en Zona Dorada, en Mazatlán, tras denuncia ciudadana

A través de un comunicado, la SSPM informó que Óscar García, subdirector de la Unidad de Vialidad, dio a conocer que durante la intervención se logró liberar aproximadamente 100 metros de línea blanca para el libre uso de la ciudadanía.

MAZATLÁN._ En atención a una denuncia ciudadana realizada a través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por conducto de la Unidad de Vialidad, acudió a las calles Playa Gaviotas y Laguna, en la Zona Dorada de Mazatlán, para retirar diversos objetos utilizados por particulares para apartar lugares de estacionamiento.

Asimismo, detalló que fueron retirados cerca de 50 objetos, entre bidones, conos anaranjados y jabas de plástico, utilizados para el acaparamiento indebido del espacio público, en contravención a la Ley de Tránsito.

Durante la intervención, los agentes viales realizaron recorridos en distintas calles del sector con el objetivo de detectar y retirar más objetos colocados de manera irregular. Además, exhortaron a la ciudadanía a evitar este tipo de prácticas que afectan el uso común del espacio público.

La autoridad municipal reiteró el llamado a la población para que, en caso de presenciar este tipo de conductas, realice el reporte inmediato a los números de emergencia, a fin de que el personal de la Unidad de Vialidad pueda acudir y actuar conforme a la normativa vigente.