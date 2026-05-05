$!Unidad de Vialidad libera espacios de estacionamiento en Zona Dorada, en Mazatlán, tras denuncia ciudadana

MAZATLÁN._ En atención a una denuncia ciudadana realizada a través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por conducto de la Unidad de Vialidad, acudió a las calles Playa Gaviotas y Laguna, en la Zona Dorada de Mazatlán, para retirar diversos objetos utilizados por particulares para apartar lugares de estacionamiento.
A través de un comunicado, la SSPM informó que Óscar García, subdirector de la Unidad de Vialidad, dio a conocer que durante la intervención se logró liberar aproximadamente 100 metros de línea blanca para el libre uso de la ciudadanía.
Asimismo, detalló que fueron retirados cerca de 50 objetos, entre bidones, conos anaranjados y jabas de plástico, utilizados para el acaparamiento indebido del espacio público, en contravención a la Ley de Tránsito.
Durante la intervención, los agentes viales realizaron recorridos en distintas calles del sector con el objetivo de detectar y retirar más objetos colocados de manera irregular. Además, exhortaron a la ciudadanía a evitar este tipo de prácticas que afectan el uso común del espacio público.
La autoridad municipal reiteró el llamado a la población para que, en caso de presenciar este tipo de conductas, realice el reporte inmediato a los números de emergencia, a fin de que el personal de la Unidad de Vialidad pueda acudir y actuar conforme a la normativa vigente.