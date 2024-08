La unidad deportiva que se construye en la colonia Juárez, como parte del Programa de Mejoramiento Urbano del Gobierno Federal, llevará el nombre del boxeador mazatleco Marco Verde, dio a conocer el Alcalde Édgar González Zataráin en entrevista.

“Vamos a poner nosotros una placa, esa parte sí la voy a adelantar un poco, lo que es el Programa de Mejoramiento Urbano, precisamente de la colonia Juárez, que no tiene nombre; no le vamos a quitar a nadie el nombre porque no tiene nombre, era cárcel”, detalló.

“Esa área deportiva va a llevar el nombre de Marco, lo vamos a pasar por Cabildo para que lleve el nombre de Marco Verde, es una unidad deportiva nueva, con una inversión grande”, detallando que tendrá una placa conmemorativa.

González Zatarain mencionó que el lugar será apto para desarrollar el deporte que llevó al “Green” hasta el rin en Roland Garros, y la propuesta pasará por Cabildo solo para cumplir con lo requerido y dar certeza al nombramiento.

“Va a tener parte del boxeo ahí, duelas y todo lo que tiene que ver con referente al boxeo. Lo adelanto, porque eso sí lo puedo adelantar, es un tema que vamos a proponer, ya está la propuesta, ya está el dictamen y pasarlo a Cabildo”, dijo.

En cuanto al incentivo económico que se entregará al pugilista, manifestó que por ser un gasto no presupuestado, se analizará en la sesión extraordinaria de Cabildo de este lunes.

“Ahorita lo vamos a ver en la sesión, las propuestas que traigan los compañeros regidores y todos nosotros, ahí el tesorero, sobre todo la parte del tesorero. Se va a analizar junto con control presupuestal y tesorería, que son los que, pues son cosas no presupuestadas”, precisó.

“Hemos sido muy cuidadosos de no hacer eso, de esperarnos a decir, esto se puede, esto es lo que procede y eso es lo que se va a dar, para eso la reunión de ahorita”, aclaró.

Sobre los reconocimientos que tendrá Marco Verde, dijo que se darán a conocer próximamente.