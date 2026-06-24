$!Unidos por el futbol, el Cielito Lindo y el ‘payaso de rodeo’, cimbra el Viva México desde Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras el triunfo de México ante Chequia este miércoles, en partido de la Copa Mundial de Futbol 2026, se armó la fiesta nuevamente en las Letras de Mazatlán, en el malecón. El pretexto del equipo ganador se aprovechó para llenar el punto de reunión y vitorear a la Selección Mexicana durante la noche de este miércoles.

El marcador 3-0 a favor del Tricolor hizo se soltara el cuerpo de decenas de aficionados al futbol, que se apoderaron del lugar icónico de la ciudad para bailar con cerveza en mano y cantar “Cielito lindo” a todo pulmón. La familia Díaz, de Los Ángeles, con una semana vacacionando en Mazatlán, disfrutó del tercer partido de la ronda de inauguración de la copa mundialista 2026.

De origen mazatleco, sus integrantes se acercaron a bailar cumbias, temas de Selena y de todo un poco para festejar al equipo nacional, que demostró por qué los mexicanos siguen confiando en la Selección pase lo que pase. “Nosotros viernes, sábado y domingo, hasta el domingo, y nos tocó ver el partido aquí en Mazatlán. Sí, tuvimos plan para verlo entre nosotros con todo el ambiente”, señaló Jessica.

La afición se movió al son del himno adoptado “Soy mexicano hasta las cachas”, señalando que ser mexicano es lo mejor; y también bailó el tradición “Payaso de rodeo”, que no podía faltar. Mientras policías no dejaban que los presentes taparan las letras bailando, la restricción fue ignorada totalmente ante la emoción de turistas y locales.





Niños, jóvenes y adultos por igual, sin conocerse, se acoplaron al ritmo de “La Chona” para seguir el festejo; los pitidos de cláxones del desfile de autos también se hicieron presentes. David Díaz, turista, dijo que lo que se está viviendo en el Mundial en México es increíble porque suman tres los partidos ganados por el equipo nacional.

“Ganamos, México, y metimos tres goles. Esto es increíble, increíble, Esperamos que continúe la buena racha, aunque esté difícil lo que sigue. Está de pensarse, pero ojalá que ganemos. Claro que sí, pero ojalá que sí”, expresó. El congestionamiento vial a la par se dio en el tramo de la glorieta del Valentino hasta la Avenida de los Deportes, donde el ánimo de fiesta se contagió.