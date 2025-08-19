$!Universidad Politécnica y Ayuntamiento de San Ignacio firman convenio de colaboración

La Universidad Politécnica del Mar y la Sierra llega a San Ignacio.

Los jóvenes podrán cursar las carreras de Licenciatura en Administración e Ingeniería en Agrobiotecnología en modalidad mixta sin tener que salir del municipio.

Con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior en la región, la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra (UPMYS) y el Ayuntamiento de San Ignacio firmaron un convenio de colaboración que permitirá la apertura de una extensión universitaria en el municipio por el rector de la UPMYS, Luis Miguel Flores Campaña, y el presidente municipal de San Ignacio, Luis Fernando Loaiza Bañuelos.

El rector de la UPMYS destacó que esta alianza representa un avance significativo no solo para los egresados recientes de preparatoria, sino también para quienes, por diversas razones, no pudieron continuar con sus estudios en su momento.