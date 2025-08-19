$!Universidad Politécnica y Ayuntamiento de San Ignacio firman convenio de colaboración

La Universidad Politécnica del Mar y la Sierra llega a San Ignacio.
Los jóvenes podrán cursar las carreras de Licenciatura en Administración e Ingeniería en Agrobiotecnología en modalidad mixta sin tener que salir del municipio.
Con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior en la región, la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra (UPMYS) y el Ayuntamiento de San Ignacio firmaron un convenio de colaboración que permitirá la apertura de una extensión universitaria en el municipio por el rector de la UPMYS, Luis Miguel Flores Campaña, y el presidente municipal de San Ignacio, Luis Fernando Loaiza Bañuelos.
El rector de la UPMYS destacó que esta alianza representa un avance significativo no solo para los egresados recientes de preparatoria, sino también para quienes, por diversas razones, no pudieron continuar con sus estudios en su momento.
“No existe límite de edad; basta con contar con el certificado de bachillerato para poder ingresar”, expresó.
El modelo académico de la universidad señaló es intensivo y está diseñado para brindar una formación de calidad en un periodo de tres años y cuatro meses.
En este tiempo los estudiantes obtendrán dos títulos universitarios: uno como Técnico Superior Universitario al concluir el sexto cuatrimestre, y otro como profesional al término del décimo cuatrimestre.
Las clases darán inicio el próximo 8 de septiembre, bajo un esquema mixto.
Las sesiones en línea se llevarán a cabo en la Biblioteca Digital de San Ignacio, espacio facilitado por el Ayuntamiento como parte de su compromiso con la educación.
Además, el gobierno municipal apoyará a los estudiantes con transporte gratuito dos veces al mes para asistir a las prácticas presenciales en la universidad.
Estuvo presente Tobías Lozano Solorza, presidente de Codesin Zona Sur, autoridades locales, representantes del sector educativo y estudiantes interesados en formar parte de esta nueva etapa.