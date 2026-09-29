Mazatlán
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Clima

Unos minutos de lluvia y vialidades de Mazatlán se inundan

En la Zona Dorada, el Centro Histórico o en avenidas, se acumula el agua que dejó las nubes del huracán Polo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/09/2026 11:00
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Unos minutos de lluvia por la nubosidad que arrojó el Huracán Polo bastaron para que vialidades de Mazatlán se anegaran.

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La Zona Dorada, el Centro Histórico y numerosas calles y avenidas como la Cruz Lizárraga se vieron trastocadas por la acumulación de agua.

Aunque el pronóstico de las afectaciones del ciclón en Sinaloa estaba señalado, sorprendió a los mazatlecos por la rapidez en que se nubló alrededor de las 9:00 horas y la lluvia intensa que cayó por espacio de media hora en promedio.

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Pese a que pasó rápido, se sintieron las afectaciones en el tráfico y el flujo de personas en la calle.

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