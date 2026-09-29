$!Unos minutos de lluvia y vialidades de Mazatlán se inundan

Unos minutos de lluvia por la nubosidad que arrojó el Huracán Polo bastaron para que vialidades de Mazatlán se anegaran.

La Zona Dorada, el Centro Histórico y numerosas calles y avenidas como la Cruz Lizárraga se vieron trastocadas por la acumulación de agua.

Aunque el pronóstico de las afectaciones del ciclón en Sinaloa estaba señalado, sorprendió a los mazatlecos por la rapidez en que se nubló alrededor de las 9:00 horas y la lluvia intensa que cayó por espacio de media hora en promedio.