$!Urge Águilas del Pacífico a aprobar aumento de tarifa de pasaje

Zataráin Velarde indicó que la propuesta sigue siendo aumentar a 15 pesos el pasaje con refrigeración climática y 13 sin ella. No obstante, lamentó que el Gobierno Estatal no haya continuado con la norma de aumentar un peso cada año, algo que sin duda haría menos pesado el incremento.

“De hecho ya nos surge que den luz verde, traemos un retraso bastante largo. Yo digo que ya casi cumplimos tres años que no se da el aumento y pues todo nos ha subido, principalmente los insumos como el combustible, que del día primero a la fecha ha subido un peso; entonces ya no podemos más, sí se necesita el aumento”.

“Todo se nos ha disparado y nosotros seguimos igual; sinceramente ya no podemos, ya no aguantamos, así que estamos esperando que de un momento a otro se dé el incremento para que esto mejore”.

“Nosotros estamos planteando que el carro con aire sean 15 pesos y el carro sin aire sean 13. Aunque como está la situación, lo vemos complicado, pero eso es lo que necesitamos nosotros para seguir operando, porque si el Gobierno nos hubiera dado la tarifa como debe ser en el tiempo y forma, pues el incremento hubiera sido de un peso cada año, como está establecido”.

“Pienso que quien no ha cumplido ha sido el Gobierno, porque no nos han dado el aumento, y no nos lo han dado por diferentes razones y es lo que estamos esperando nosotros. Fecha no hay, porque ya nos han prometido varias fechas y no se ha cumplido, entonces ya lo estamos esperando de un momento a otro”.