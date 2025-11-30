Urge invertir en los penales de Sinaloa, señala Rocha Moya

MAZATLÁN._ Tras darse a conocer la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026 del Gobierno de Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya destacó que urge invertir en los penales de la entidad.

De visita en el puerto, donde inauguró este domingo el Gran Maratón Mazatlán 2025, también destacó que se contempla un incremento del presupuesto en materia de seguridad de cerca del 30 por ciento.

“¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos ver cómo canalizamos porque necesitamos la obra, por ejemplo, en el caso de los penales nos está haciendo agua; ya le vamos a dedicar una cantidad importante a los penales, 100 millones (de pesos) le vamos a poner al de Culiacán, a este de aquí le vamos a meter 30 millones para hacer una reparación, al del Castillo (en Mazatlán); y 20 millones al de Goros”, añadió.

“Pero queremos comprar tecnología porque un día entran (las autoridades a hacer revisiones) y encuentran pistolas, entran al siguiente día y vuelven a extraer; entonces, ¿cómo entran? El problema es que necesitamos tener una vigilancia más efectiva y para eso hay que tecnificar a los penales, lo vamos a hacer”.

El Gobernador sostuvo que también se le va aumentar el sueldo a los policías y se contratarán para el siguiente año 211 elementos estatales, 50 nuevos custodios para los penales y 40 policías de investigación para el caso de la Fiscalía General del Estado, todo ello con la idea de mejorar la actuación.

“Un día nos pasaron un video ahí en la Mesa (de Construcción de Paz) y están hoyos por un lado (en un penal) donde guardaban y escondían las cosas, entonces necesitamos darle una buena, buena, buena reparada y lo vamos a hacer”, reiteró.

Rocha Moya agregó que también se tiene una política de rotación de custodios de los penales en busca de disminuir la problemática de corrupción en los mismos.

“Tenemos una política de rotación, no te resuelve gran cosa la rotación porque luego van y agarran en otras partes, pero vamos a rotarlos de todas maneras porque los contactos que se forman por lo menos batallen para volver a hacer los contactos”.

El Mandatario admitió que sí hay hacinamiento de internos en los penales de Sinaloa, pero no es excesivo.

“Ahora lo más lamentable es que tenemos 90 adolescentes detenidos que se han agarrado en los operativos directamente con portación de arma y todo eso, eso es muy lamentable porque no tenemos más que seis en el Centro de Internamiento para Adolescentes, ahora tenemos 90 y tantos, es decir, se agravan las cosas, pero estamos atendiendo todo, todo lo estamos atendiendo”.

Precisó que el incremento en el presupuesto en materia de seguridad es más que 22.5 por ciento, pues es de cerca del 30 por ciento con relación a 2025.

“Pero es más, ya les llamé la atención porque no me metieron el tema de los recursos que vamos a meter en Fiscalía, Fiscalía también es seguridad, entonces son cerca del 30 por ciento de incremento del presupuesto (en seguridad), ahí tenemos incluidas muchas cosas, por ejemplo, vamos a incrementarles el sueldo a los policías, a los del C-3, los que evalúan, a todos esos que hace añales que están pidiendo les vamos a aumentar el sueldo”, reiteró.

“Les vamos a aumentar el sueldo a los custodios, pero vamos a incrementar el número de custodios, vamos a incrementar el número de policías preventivos y vamos a incrementar el número de policías de investigación”.

Rocha Moya manifestó además que en Mazatlán ya se tiene reforzada la seguridad y no llegarán más elementos, con los que se tienen actualmente son suficientes.

“Hace 15 días que se mandaron 600 soldados más aquí, nada más que regularmente no se aprecian porque están distribuidos, pero tenemos reforzado Mazatlán”, subrayó.



Malova y Quirino dejaroon deuda a corto plazo: Gobernador

Con relación a la deuda de cerca de 11 mil millones de pesos que dejaron las administraciones de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel en Sinaloa, Rocha Moya dijo que el problema es que les dejaron deuda de corto plazo, de pagar de inmediato.

“¿Sabes cuál es el problema? Que a nosotros nos dejaron deuda de corto plazo, de pagar inmediatamente, por ejemplo a los maestros el Fondo de Vivienda, les he pagado 800 millones de pesos, tienes que estar pagando, que nunca les habían dado, el tema del Fondo de Pensiones ahí donde las detenciones de Malova no se enteraron ninguna”, dio a conocer.

“¿Qué tengo que hacer? Nada más cae enero, tengo que entregarles 500 millones de pesos, de dónde hay que agarrarlo, estamos buscando, entonces nos afecta mucho... ¿Qué es lo que queremos hacer? Precisamente queremos ver cómo canalizamos porque necesitamos la obra”.