Urge MazConCiencia retomar el proyecto para nuevo el Puente Juárez; temen que no aguante lluvias y basura

En plena temporada de lluvias, Sofía Trejo, directora de MazConCiencia, inició el fortalecimiento del sistema de biobardas con las que buscan retener lo más posible del volumen de basura y desechos arrastrados por el estero del Infiernillo para que no lleguen al mar durante la actual temporada de lluvias, pero temen que ante el visible deterioro del Puente Juárez, no aguante.

“Es temporada de lluvias, empezamos a sentir nervios, híjole hay se viene, a ver que tanto se viene la del Puente Juárez que es la que nos ocupa más tiempo, ¿no? porque de alguna manera la del Estero del Yugo se mantiene y la Zona Dorada, nos ayudan los de Operadora de Playas, pero acá donde se acumula la mayor cantidad y por la naturaleza donde se ubica si es bien complicado”, recalcó.

Para la activista ambiental, dijo que de los sitios donde están colocadas las biobardas, el que más le preocupa, son las ubicadas en el Puente Juárez, porque ahí llegan grandes volúmenes y se tiene que usar maquinaria pesada para limpiarlas, y desde el año pasado ya no se las permitieron, precisamente porque ese sitio está seriamente debilitado estructuralmente.

“Hay una parte que sí me preocupa mucho, y es que el año pasado si vimos muy deteriorado el Puente Juárez y esperemos que podamos maniobrar con esas condiciones en las que está actualmente... Había un proyecto y no se ve claro y la temporada de lluvias ya está aquí”, advirtió.

Sofía Trejo descartó que sumar más biobardas no resulta factible porque no dan los tiempos para atenderlas, pues instalarlas es lo más fácil, pero darles seguimiento resulta complicado para el grupo de voluntarios que por siete años lo han hecho, pues cada quien tiene sus responsabilidades personales.

Trejo citó que en el 2025, hubo una gran lluvia que había acumulado una gran cantidad de basura en esa parte de la biobarda, así que el temor crece porque la temporada actual está presentando temperaturas tremendas.

“Por eso es que no agregamos más biobardas si no la vamos a poder atender y lo que hicimos es reforzarlas para que estén seguras ante esa temporada de lluvias”.

Destacó que del proyecto que nació hace más de siete años, lo difícil ha sido mantenerlo pero muy satisfactorio.

“Es bastante relevante que todavía prevalezcan nuestros proyectos y que se mantengan ahí dando lo que tengan que dar”.

Cuantificó que a la fecha los resultados de cada año han sido variados, como por ejemplo, de casi 100 toneladas de basura que lograron que no se fueran hasta el mar, mientras que el año pasado bajó a 67 toneladas.

“Al principio hicimos una cuantificación de casi 100 toneladas en los dos primeros años y si había más basura que se arrastraba hacia la biobarda. No es que haya desaparecido ni disminuido, ojalá. Sino que se han estado haciendo otras acciones en el Estero del Infiernillo y eso ha disminuido un poquito la cantidad de basura que nos llega a la biobarda, pero que es casi insignificante”, aclaró.

Entonces, estimó un promedio entre las 65 a 70 toneladas de basura recolectadas al año y cuentan con 7 biobardas, más toda la basura que se recoge en las campañas de limpieza en los manglares y en las playas.

Y es que no concuerda con culpar al ciudadano por la generación de basura y residuos, porque no hay más opción.

“El ciudadano no tiene de otra al comprar sus productos básicos, todos de alguna manera generan un residuo, entonces cada que el ciudadano compra, lo obligas a contaminar porque el sistema está diseñado así. Entonces culpar al ciudadano es muy fácil cuando no se les dan las condiciones de reciclaje, de separación de basura, de poder evitar contaminar al consumir sus alimentos, así que la solución debe ser más de fondo”, opinó.

Habló de que históricamente en el mundo solo se recicla el 9 por ciento de los plásticos que se generan y el resto se quedan en todos los ecosistemas contaminando.

En abril del 2026, la presidenta con licencia Estrella Palacios anunció que ya se había presentado el diagnóstico hecho por el colegio de Ingenieros civiles de Mazatlán y Arquitectos, del estado actual del Puente Juárez al también Gobernador del Estado con licencia Rubén Rocha para que iniciara gestiones del financiamiento de la obra, pues habría que hacerlo nuevo.

“Estamos por concluir el proyecto ejecutivo para definir el monto y la ruta a seguir. Ya se descartó la rehabilitación; el nivel de deterioro hace necesario construir un puente nuevo que garantice seguridad”, citó en una entrevista que dio a los medios de comunicación.

Añadió que el almirante Julio César Pescina Ávila, titular de Asipona Mazatlán, contemplaba una participación del Gobierno Federal al ser una zona federal, pero a más de tres meses, este proyecto de infraestructura quedó solo en promesa.