Urge PRI a instalar mesa de diálogo entre empresarios y autoridades para frenar cierre de negocios en Mazatlán

MAZATLÁN._ Sin un plan de emergencia económica y garantías de seguridad, el comercio local enfrentará un cierre masivo de micro y pequeñas empresas antes de concluir el año, afirmó José Luis Arreola, delegado del PRI en la zona sur de Sinaloa.

Ante el panorama crítico que enfrentan los sectores productivos y comerciales del puerto, se hizo un llamado urgente a los tres órdenes de gobierno y a las cámaras empresariales para instalar de manera inmediata una mesa de diálogo y coordinación que permita frenar la ola de cierres de micro y pequeños negocios en Mazatlán.

Arreola advirtió que la falta de condiciones de seguridad por parte del gobierno actual ha impactado severamente la actividad económica local, orillando a decenas de comerciantes a bajar sus cortinas definitivamente.

“Requerimos con carácter de urgencia un plan de emergencia; si no se actúa ahora, cerrarán más negocios de aquí a diciembre. Mazatlán no puede seguir esperando mientras el patrimonio de cientos de familias trabajadoras se pierde ante la inacción oficial”, puntualizó.