MAZATLÁN._ Luego de que el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, pidió al Secretario General de Gobierno, Enrique Inzuzna Cázarez, que se modifique el Reglamento de Construcción de Mazatlán para que se permitan edificios de 30 pisos de alto, el Alcalde manifestó que urge que en este municipio se construye de manera ordenada, pero eso no significa que se tenga que acotar niveles.

Édgar González Zataráin manifestó que este es un tema que ya se ha estado trabajando hace tiempo, se trata del Plan de Desarrollo Urbano que no se ha concluido, se está trabajando con uno del 2013 que no se ha actualizado y no se ha modificado, la ciudad creció, se ha desarrollado y eso tiene que sufrir modificaciones.

Añadió que el otro es el Plan Parcial del Centro Histórico que también se tiene que actualizar, son de la misma fecha, son tres en total del 2013.

“Hay que actualizar esos planes de desarrollo, más hoy que urge que se actualicen, y qué significa actualizar, primero que obviamente se construya, se desarrolle de una manera ordenada, pero ordenado no significa que tenga que acotar niveles”, continuó.

“Yo se lo decía por ejemplo a la titular del Implan (Instituto Municipal de Planeación), si tú me pones en un tema de decir oye no quiero más de 20 niveles, pero sí quiero o permito que esté hacinado en un terreno, es decir que no deje zonas de amortiguamiento, yo prefiero que crezca, pero sí sacrifique espacios para zonas de amortiguamiento, que los edificios no estén encimados uno del otro, entonces qué se está buscando con este plan, eso efectivamente, que se llegue a un acuerdo entre quiénes, las autoridades federales, estatales, municipales, entre todos”.

Reiteró que ahí no es nada más una decisión del Municipio, por eso el Gobernador se involucra en este tema porque lleva parte en las decisiones a través de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable para determinar cómo se va a concordar que a Mazatlán le vaya bien.

“Pero yo igual, soy de la idea que el Gobernador de que si hay edificios de cadena que no se quieren venir porque los están limitando a 20 niveles pues está frenando el desarrollo también, no podemos estar frenando el desarrollo, tenemos que ordenarlo, no frenarlo y eso se lo hemos dicho a los desarrolladores”, continuó el Presidente Municipal.

“A veces son condescendientes con otras cosas, hay edificios que en el pasado tienen 80 departamentos y tienen 20 cajones de estacionamiento, eso sí es un crimen porque dejar afuera de la calle los vehículos, eso debieron de haber regulado en su tiempo, en su momento, o por ejemplo permitieron construir edificios prácticamente encima de la banqueta, ustedes los ven, es más no tienen siquiera es más ni un centímetro de amortiguamiento, yo creo que hasta están arriba de la banqueta, es algo ilógico, se tiene que regular”.

Agregó que el mecanismo que el Gobernador anuncia para que se permita la construcción de edificios de 30 niveles lo hace porque sabe de las mesas de trabajo que se llevan en el Municipio donde la semana pasada se tuvo un encuentro vía Zoom con una consultoría que se contrató con un discurso que dispone el Infonavit para los municipios que concursen, se concursó a través del Implan y se ganó el apoyo de dicho Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores para hacer la actualización de los planes en mención, otra parte la aporta la Sebides.

Dicha consultoría presentó los avances que lleva ante el Implan, el Gobierno del Estado, Sebides, Planeación del Municipio, al Alcalde, a diferentes organismos gubernamentales y se tiene estipulado concluirlos a finales de septiembre o principios de octubre.

“Eso le va a servir al Municipio para mucho, no es nada más una palabra que quede suelta, es todo un conjunto de cosas que estamos trabajando para regular y que muchas veces todo esto se puede malinterpretar, yo les digo, actualmente hay edificios concluidos con 30 niveles, con 31 niveles, hay muchos y donde tuvimos una reunión en días pasados en ese edificio tiene 30 niveles y esos 30 niveles se les dio en el pasado, quién se los dio, Semarnat (la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), el Municipio no objeta eso, quien lo objeta es Semarnat, cuando le conviene Semarnat, dice tengo que consultar al Municipio y el Municipio dice sí adelante, 30 niveles”, reiteró.

“Voy a consultar al Implan y el Implan dice no estoy de acuerdo, entonces ya frena todo el desarrollo, y a veces ni siquiera te consulta, no siempre consulta, no siempre consultan al Implan, lo han hecho en el pasado y ahí están esos edificios de 30 niveles, por qué existen edificios por qué existen edificios de 31 niveles, porque en su momento Semarnat les permitió, por qué hoy no permitirles a otros desarrollos, porque dicen es que ahí el Municipio no quiere, el significa Implan”.

“Planeación no está en desacuerdo y ni nosotros estamos en desacuerdo con los niveles, que incluso nos ayuda para evitar el tema ya lo vimos en el pasado hasta de los Cárteles Inmobiliarios que dicen oye te doy más altura, pero me das una parte o me das departamento, hubo muchas acusaciones en el pasado, a mí me vinieron a decírmelo”.

Precisó que en esos casos no quisieron poner denuncia porque es cohecho también, porque el que dio también está involucrado, porque incumplió con un tema del reglamento.

“Entonces cómo evitas eso, cómo terminas con eso: libera, siempre y cuando te lo permitan los espacios de crecimiento y de terreno que te permitan tener amortiguamiento”, recalcó González Zataráin.