Urge regidora a creación de nuevo panteón municipal en Mazatlán por falta de espacios

MAZATLÁN._ Que se realice la búsqueda y adquisición de un terreno para un nuevo panteón municipal en Mazatlán, porque ya no hay espacio suficiente en los actuales para cubrir las necesidades de sepulcro, exigió la regidora panista Wendy Liliana Barajas Cortés.

“El día de hoy me permito plantear un tema de profunda relevancia social, humana y de salud pública para nuestro municipio: la urgente necesidad de que este Ayuntamiento de Mazatlán inicie a la brevedad posible la búsqueda y adquisición de un terreno para la creación de un nuevo panteón municipal”, señaló la edil, quien también es presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa.

“Los panteones actuales se encuentran prácticamente saturados, lo cual ha generado una situación crítica para cientos de familias mazatlecas que al perder un ser querido se enfrentan no solo al duelo, sino también a la incertidumbre y dificultad de encontrar un espacio digno para su descanso eterno. Es importante destacar que actualmente muchos ciudadanos están siendo canalizados al panteón de Villa Unión, que originalmente está destinado para brindar servicio a la zona rural”.

En la sesión ordinaria del Cabildo de Mazatlán realizada este jueves, Barajas Cortés expresó que la práctica de canalizar a Villa Unión, aunque es funcional, está colapsando un recurso que debería atender a las comunidades de la zona rural y no sustituir la responsabilidad del Municipio con las familias de la zona urbana.

“Además, es imperativo considerar a las y los trabajadores al servicio del Ayuntamiento quienes también enfrentan esta problemática y podrían requerir este tipo de apoyo en momentos difíciles... solicito también que se instruya a la instancia correspondiente investigar en qué concluyó el procedimiento iniciado en la administración anterior para la localización y/o adquisición de un terreno con este fin, con la finalidad de no duplicar esfuerzos y retomar posibles avances que ya se hayan realizado”, continúo.

“Debemos entender que este tema no es solo una cuestión de logística urbana, sino que también representa una necesidad de salud pública, el manejo adecuado y ordenado de los cuerpos es indispensable para evitar riesgos sanitarios y asegurar un trato digno a nuestros difuntos, por lo tanto hago un llamado a este honorable cuerpo colegiado para que se incluya formalmente en el proyecto de presupuesto de egresos del próximo ejercicio fiscal una partida destinada para la adquisición del terreno, el diseño y la planificación de un nuevo panteón municipal”.

La regidora panista se dijo convencida de que como representantes de los ciudadanos de Mazatlán, la responsabilidad de los integrantes del Cabildo es prever y atender con sensibilidad y sentido de urgencia las necesidades más fundamentales de la sociedad y la necesidad de un nuevo panteón municipal es uno de esos casos.

Al respecto, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, dijo coincidir en que es imperativo contar con un nuevo panteón municipal.

“Desde el inicio de esta administración ya tenemos los proyectos previos, el presupuesto que se tuvo en ese entonces y me di a la tarea de pedir aquí a los colaboradores que busquen un espacio. La invito a que nos sentemos y le platico los proyectos que se tienen en cuanto al nuevo panteón municipal, que pues yo en campaña me comprometí y soy una mujer de palabra, así es que estoy segura que lo vamos a lograr muy pronto porque es una necesidad que tienen los mazatlecos, ya no hay espacios como usted lo comenta”, le respondió a la edil.

Por su parte, Barajas Cortés agregó que le toma la palabra a la Alcaldesa para reunirse y le agradecerá que también se haga del conocimiento de la ciudadanía el avance que se está teniendo para el nuevo panteón, ya que los regidores han tenido bastante acercamiento de personas que tienen familiares fallecidos y no encuentran un espacio para darles sepultura.