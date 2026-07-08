Mazatlán
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Desarrollo

Urge reordenar Mazatlán para garantizar su desarrollo: delegado de Semarnat

Renato Ocampo Alcántar se reúne con dirigentes empresariales de la Intercamaral
Leticia López |
08/07/2026 09:09
08/07/2026 09:09

Mazatlán debe reordenarse en su desarrollo turístico, inmobiliario y sustentable, planteó el delegado de Semarnat en Sinaloa, Renato Ocampo Alcántar, ante líderes empresariales que forman la Intercamaral.

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El delegado en Sinaloa, es el invitado especial de esta semana para hablar de varios temas que le preocupan al empresariado local.

Mazatlán está destinado a ser la joya de la corona turística de Sinaloa y del País, siempre y cuando se regule, ordene y se cuide ese equilibrio entre lo económico y sustentable por los actores principales porque todo puede convivir y hacerse, afirmó Ocampo Alcantar en reunión privada con los integrantes de la Intercamaral de la zona sur del Estado.

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Adelantó que está empeñado desde que asumió la delegación en reordenar ese crecimiento turístico que hasta ahora ha estado sin regulación, sobre todo para cuidar la parte de la sustentabilidad.

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