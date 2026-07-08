$!Urge reordenar Mazatlán para garantizar su desarrollo: delegado de Semarnat

Mazatlán debe reordenarse en su desarrollo turístico, inmobiliario y sustentable, planteó el delegado de Semarnat en Sinaloa, Renato Ocampo Alcántar, ante líderes empresariales que forman la Intercamaral.

El delegado en Sinaloa, es el invitado especial de esta semana para hablar de varios temas que le preocupan al empresariado local.

Mazatlán está destinado a ser la joya de la corona turística de Sinaloa y del País, siempre y cuando se regule, ordene y se cuide ese equilibrio entre lo económico y sustentable por los actores principales porque todo puede convivir y hacerse, afirmó Ocampo Alcantar en reunión privada con los integrantes de la Intercamaral de la zona sur del Estado.