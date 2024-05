MAZATLÁN._ Graciela Domínguez Nava, candidata de Morena a Diputada Federal por el Distrito 01, afirmó que la única forma de ir al rescate de fondo de la pesca es a través de reformas a las leyes que le regresen la protección a esta actividad.

“Los pescadores tienen claro que su problema no se va a resolver con simples apoyos, agradecen mucho al Gobierno federal y al Gobierno del Estado el Bienpesca, pero tienen claro que el problema de la crisis del sector pesquero tiene décadas”, afirmó.

Domínguez Nava fue entrevistada en Mazatlán, previo al foro de Mujeres Tejiendo Historias, Diálogos por la Transformación ‘Feminismo y Revolución de Cuidados’, una actividad en apoyo a la candidata por la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hemos hecho acuerdos, yo he tenido la oportunidad de estar en reuniones con distintas cooperativas en Escuinapa, en Rosario, en Mazatlán, cuál es el tema, que tenemos claridad y tienen claridad los pescadores del sector social, que la política neoliberal que implementó durante muchos años el PRI y el PAN, pues no solamente nos quiso privatizar la educación, la salud, si no también las actividades productivas, y en ese sentido así como el ejido prácticamente hoy los ejidatarios ya no son dueños de sus tierras, la han tenido qué vender o la tienen qué rentar, el sector social de la pesca ha pasado por lo mismo”, recalcó.

“Y en ese sentido lo que hemos acordado es que tenemos que ir al rescate de fondo a través de reformas a las leyes que le regresen la protección a la actividad de la pesca, no solamente con paliativos, con programas, porque por ejemplo me decía un pescador en Escuinapa de qué no sirve tener motores, de qué nos sirven tener gasolina si ya no tenemos dónde pescar, por qué, porque los esteros están contaminados”, señaló la candidata morenista.

En entrevista con medios de comunicación, señaló que este año se etiquetaron recursos para iniciar con estudios de impacto ambiental en El Huizache-Caimanero.

“El Gobierno del Estado aquí en Sinaloa, junto con el Congreso morenista, mayoría de morenista, este año etiquetaron recursos para iniciar con los estudios de impacto ambiental en El Huizache- Caimanero, porque justamente eso se trata de cómo rescatar de fondo”, dio a conocer.

“Y mientras tanto programas como el Bienpesca ayudan para sobrellevar la situación, pero lo que queremos es que hayan un rescate real de la pesca, y eso es lo que se está proponiendo en Morena”.

Claro que es posible el rescate de la pesca

Domínguez Nava señaló que sí es posible recuperar el mercado interno.

“Claro que es posible, si nosotros seguimos con un modelo económico como el que ha impulsado la Cuarta Transformación de recuperar el mercado interno, por supuesto que es posible”, dijo.

Hay claridad de pescadores y mujeres que trabajan en la pesca

“Necesitamos rescatarle su rentabilidad para que no vivan de programas sociales, y entonces en ese sentido hay una claridad por parte de los pescadores, de las mujeres que trabajan en la pesca, de las mujeres que también trabajan en los empaques, que necesitamos que rescatemos realmente el lugar donde se tiene que pescar porque si seguimos con programas, insisto, es entonces no entender que la pesca tiene que ser estratégica”, recalcó.

Hay propuestas y resultados

“Propuestas tenemos, las hemos platicado con los ciudadanos en distintos espacios, en distintos foros, y en ese sentido, no solamente hay propuestas sino que ha habido resultados, de esta primera etapa de la Cuarta Transformación”, dijo la morenista.

“La gente tiene claridad que en Morena lo que buscamos es erradicar la pobreza, y sin duda que el primer programa que se implementó más importante. Por esta primera etapa de la Cuarta Transformación ha sido la pensión universal a los adultos mayores”.

La dignidad a los adultos mayores

La candidata de Morena a Diputada Federal por el Distrito 01 dijo que hoy se regresa la dignidad a los adultos mayores.

“Eso ha traído bienestar a muchas familias en este país donde antes no había ninguna certeza de tener alimentos, hoy se regresa la dignidad a las personas adultas mayores y se regresa también las condiciones económicas para que en sus casas tengan una garantía de recursos para tener alimentos en su mesa”, manifestó.

“Por eso le decimos no solamente tenemos propuestas de seguir ampliando los derechos de todos los mexicanos, sino que también hay resultados, y en ese sentido lo hemos dialogado directamente en casa por casa, que ha sido nuestra prioridad, ir casa por casa y en otros foros donde hemos tenido acercamientos y hemos profundizado en varios temas, sobre todo escuchándolos, escuchando los ciudadanos para que podamos seguir fortaleciendo nuestras propuestas como Cuarta Transformación”.

“Y estamos seguros que vamos a triunfar, que vamos a ganar, porque el pueblo de México, el pueblo de Sinaloa, el pueblo del Distrito 01 entienden que con la Cuarta Transformación es la posibilidad de seguir avanzando hacia un estado de bienestar, donde lo que queremos es que siga quedando atrás la corrupción, porque si seguimos combatiendo la corrupción el recurso público va alcanzar para atender a través de programas sociales, el combate a la pobreza, pero también atender los servicios públicos que tienen que dignificar las ciudades como Mazatlán”, dio a conocer.

Las propuestas de Graciela Domínguez para el Distrito 01

Las propuestas son igual para todos los mexicanos, ampliar los derechos en materia de educación, en vivienda, señaló la morenista.

“Tenemos que garantizar una política de Estado que pasa por la aprobación de los diputados en la Cámara de Diputados y del Senado para que en este País, en Mazatlán y en los habitantes del Distrito 01 tengan derecho derecho a vivir bien, a tener bienestar”.

“Y por supuesto que de manera muy regional, tenemos claridad que las actividades productivas, ya mencionamos la pesca, pero también yo le agregaría que en la parte sur de Escuinapa, Rosario, tenemos que acompañar y fortalecer la actividad de la fruticultura, específicamente la producción de mango para que también fortalezcamos la comercialización de este producto”.

“Y también industrialización que poco a poco ha ido avanzando, ha ido creciendo y se requieren políticas más apropiadas para que protejamos esta actividad”.

Las obras importantes

“Por otro lado también está el campo el campo sinaloense, que con las dos obras que en esta primera etapa de la Cuarta Transformación se ha empujado aquí en Sinaloa, que por cierto de las obras más importantes que se hicieron de inversiones más importantes en Sinaloa, por la Cuarta Transformación están ubicadas en este distrito. Estoy hablando en la presa Santa María y la ampliación y fortalecimiento de los sistemas de riego con la presa Picachos”, recalcó.

“Sin duda que esto va a traer también una activación económica en el sur que va a implicar que desde la Cámara de Diputados, estemos fortaleciendo toda la estrategia de protección y acompañamiento a la actividad agrícola de acá del sur de Sinaloa”.