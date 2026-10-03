Urgen a que Mazatlán no dependa de las fuerzas federales; piden crear un C5

Mazatlán necesita prepararse desde ahora para cuando los elementos del Ejército y la Marina, que actualmente apoyan en labores de seguridad, se retiren, advirtió Sergio Rojas Velarde, vicepresidente nacional de Canacintra, quien consideró urgente invertir en policías, inteligencia, cámaras y fiscalías.

Señaló que no se puede depender permanentemente de las Fuerzas Armadas para atender la seguridad de la ciudad, por lo que las autoridades deben fortalecer a las corporaciones municipales y generar las condiciones para que la Policía Municipal asuma las labores de patrullaje y proximidad.

“No podemos tener solamente 300 policías activos en Mazatlán”, sostuvo.

Rojas Velarde explicó que, de acuerdo con la referencia de 1.8 policías por cada mil habitantes, Mazatlán debería contar con más de mil agentes dedicados a labores de patrullaje y proximidad, además de una estructura de inteligencia que permita anticiparse a los hechos delictivos.

Consideró que la estrategia de seguridad debe dejar de ser principalmente reactiva, pues actualmente, dijo, cuando ocurre un hecho se despliegan las distintas corporaciones, además de instalarse retenes que generan congestionamientos viales y cuyos resultados, señaló, no han sido suficientemente explicados a la ciudadanía.

“Creo que tenemos que pasar de esta estrategia reactiva, pasa algo y van todas las corporaciones, a una estrategia de inteligencia”, manifestó.

Para ello, planteó la necesidad de que Mazatlán evolucione de un C4 a un C5, con un sistema de videovigilancia mucho más amplio e inteligente.

El vicepresidente de Canacintra indicó que actualmente existen alrededor de 140 cámaras en Mazatlán, aunque no se tiene información suficiente sobre cuántas funcionan, por lo que consideró que la ciudad debería contar con más de mil cámaras.

Explicó que no se trata solamente de aumentar el número de dispositivos, sino de contar con tecnología capaz de leer placas, realizar reconocimiento facial y dar seguimiento a personas o vehículos relacionados con algún hecho delictivo.

“Pasas de una estrategia reactiva a una estrategia de inteligencia”, señaló.

El empresario estimó que la instalación de un sistema de este tipo podría requerir una inversión de alrededor de 500 millones de pesos, pero planteó que la discusión no debe centrarse únicamente en el costo, sino también en cuánto le está costando actualmente a Mazatlán no contar con una infraestructura de seguridad de esas características.

“Nos está impactando en la marca del destino lo que está pasando”, afirmó.

Rojas Velarde sostuvo que la seguridad debe ser atendida antes de intensificar otros esfuerzos relacionados con el turismo, pues consideró que no tendría sentido promover a Mazatlán como destino si los visitantes llegan y se encuentran con situaciones que pueden generarles temor.

También cuestionó que las autoridades planteen horarios específicos como los de mayor incidencia delictiva como una razón para que los ciudadanos limiten sus actividades.

Dijo que si las autoridades ya identificaron un periodo en el que se concentra una mayor cantidad de delitos, corresponde preguntar qué acciones implementarán durante esas horas para prevenirlos.

“Los mazatlecos tienen que ocupar espacios, tienen que ocupar parques, tienen que ir a la escuela, tienen que trabajar. No pueden tener un rango de horario para encerrarse”, expresó.

El vicepresidente nacional de Canacintra insistió en que para modificar el escenario de seguridad se requieren recursos y coordinación, además de mayor inversión en las policías y las fiscalías.

“Esto se resuelve con recursos, hay que invertir”, afirmó.

Finalmente, señaló que los alrededor de 20 mil elementos de seguridad que actualmente se encuentran en Sinaloa no permanecerán de manera indefinida, por lo que las autoridades locales deben aprovechar el tiempo para construir una estructura propia que permita mantener la seguridad cuando concluya el apoyo de las Fuerzas Armadas.

“Entendemos que están aquí porque están ayudando, están conteniendo lo que está pasando, pero no van a estar toda la vida, entonces, necesitamos invertir recursos en más policías, cámaras, inteligencia, fiscalías, eso es lo que se necesita”, dijo.