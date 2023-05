“¿Qué hacer?, seguir comunicando a la ciudadanía que tengan precaución en este cruce, desafortunadamente no se puede hacer gran cosa, solo esperar a que algún día se construya ahí lo que está planeado, que es el puente a desnivel, eso va a resolver en definitiva porque ya no tendrías ese riesgo”, comentó el Alcalde.

Se está trabajando en los otros dos, sin embargo, el Alcalde señaló que son proyectos lentos, basándose en las veces que anteriormente se han hecho puentes de ese tipo, se debe considerar que son obras tardadas.

Estudio de movilidad

Por primera vez en Mazatlán se realizará un estudio de movilidad que permitirá medir el impacto que tendría la construcción de pasos desnivel en distintas zonas de Mazatlán, así como la implementación de los carriles preferenciales, tomando en cuenta la segunda y tercera etapa del proyecto.

“El estudio de movilidad te lo va a indicar, tú puedes tener indicadores preliminares que tiene la SCT, que son esos cablecitos que se ponen, los contadores, la SCT si tiene esos datos de la gente que circula sobre lo que es la vía federal pero no del cruce”, manifestó González Zataráin.

“Tú puedes tener nociones, no requeriría de un estudio, en algunos temas, pero no en toda la ciudad, entonces el estudio es para que sea más completo esa parte... sobre todo va a medir mucho el tema del flujo en esos cruces complicados, cómo impactan los puentes, el tema de incluso lo que significa hoy el transporte urbano”, agregó.

El estudio pretende otorgar una radiografía detallada de lo que es la movilidad en Mazatlán, que servirá para que se realice una planeación estratégica sobre las medidas a implementar como la colocación y sincronización de semáforos o la implementación de carriles preferenciales.

El Alcalde informó que si los montos no rebasan lo permitido, la empresa que se encargará de llevar a cabo este estudio de movilidad se estaría contratando esta semana, sin embargo si la cantidad rebasa el límite, se tendría que enviar a licitación y tendrían que esperar la autorización.

Límites de velocidad

En Mazatlán está a punto de implementarse la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, esto con el objetivo de reducir las muertes o lesiones por accidentes de tránsito en todo el país y privilegiar la seguridad de los usuarios de las vialidades, principalmente al peatón y a los ciclistas.

Avenidas como la Ejército Mexicano, cuyo límite de velocidad es de 40 kilómetros por hora; ó la Rafael Buelna, con un límite de 60 kilómetros por hora, con el nuevo esquema y la nueva señalización cambiarán a 30 y 50 kilómetros por hora respectivamente, informó Hedilberto Hernández Cabada, Coordinador de Educación Vial de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Vuelan” en los vehículos cuando se dirigen a la escuela o al trabajo

La problemática de la circulación vehicular en zonas como la Avenida Gabriel Leyva, de acuerdo al Coordinador de Educación Vial, es más que nada la velocidad en horas pico, ya que por la mañana por ejemplo la gente va apresurada al trabajo o lleva los niños a la escuela, entonces no respetan los límites de velocidad.

“Si te das cuenta esta es una arteria principal muy concurrida por automovilistas, camiones pesados, también tenemos dos escuelas aquí y es importante manejar respetando los límites de velocidad, en esta avenida tenemos 30 kilómetros por hora por señalamiento, por reglamento y por la ley tenemos 20 kilómetros en zonas escolares”, comentó el agente de Tránsito.

Violaciones de Tránsito

Dentro de las horas pico de la circulación vehicular, los agentes de Tránsito que auxilian en cruces o en operatividad manual de semáforos, son testigos constantemente de violaciones a la Ley de Tránsito, sin embargo aún estando facultados para infraccionar o sancionar, el deber de no abandonar sus funciones primarias les impide proceder.

Las infracciones viales más comunes son el exceso de velocidad, la falta de casco en los motociclistas, el no guardar la distancia de seguridad, no respetar la zona peatonal, no ceder el paso al peatón, manejar con menores en brazos, entre otras, declaró Hedilberto Hernández Cabada, Coordinador de Educación Vial de la Secretaría de Seguridad Pública.

Salen todos a la misma hora

Una de las principales causas del embotellamiento viales en Mazatlán es que la mayoría de las personas con vehículos que viven en las zonas de la periferia se trasladan a trabajar y estudiar a la zona central de la ciudad, a la misma hora, es decir, no programan su salida con anticipación, lo que provocan embotellamientos en horas pico en puntos de conexión y vialidades principales.

A medida que la ciudad se expande hacia la periferia, la cantidad urbana disminuye y se incrementan las distancias a recorrer por parte de la población para cubrir sus necesidades y las avenidas principales resultan insuficientes al número de vehículos que se trasladan diariamente a los centros escolares y de trabajo.

“La Avenida Gabriel Leyva, Ejército Mexicano en horas pico también, por donde está la Leche Lala, lo que es la Santa Rosa, tenemos también Rafael Buelna, que en las horas pico es cuando se genera”, reconoció Hernández Cabada.

El Coordinador de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipa atribuyó la causa de la congestión vehicular a que la gran mayoría de los conductores no sale a tiempo de sus casas, entonces al salir casi a la misma hora todos hace que se encuentren en el punto del embotellamiento.

Salir con tiempo

Abrir más carriles no es la solución para evitar los embotellamientos, señaló Hedilberto Hernández Cabada, Coordinador de Educación Vial de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que sí podría marcar una diferencia es salir de casa con anticipación, estudiar el tiempo, y salir de 15 a 10 minutos antes hará una gran diferencia.

“Hay que ser conscientes, sabemos las horas pico, sabemos cuando se congestiona, cuando son los cuellos de botella, entonces hay que tratar de evitarlos, ¿cómo lo vamos a hacer?, pues saliendo anticipadamente de nuestro hogar para llegar oportunamente a las labores que tengamos que hacer”, expresó el Coordinador Vial.

Todos quieren llegar a las ocho, pero si lo hacen un poquito antes va a haber más distribución de la movilidad, por lo que se notará el beneficio, manifestó el jefe de Tránsito.

Dijo que si las escuelas abren entre las 07:00 y 07:30 horas, dejar a los estudiantes anticipadamente en las escuelas evitará congestionamientos viales.

Transporte público

Las opciones de transporte público en Mazatlán son variadas, existen los camiones urbanos, taxis, pulmonías, aurigas, Uber, In Driver, Didi, entre otras plataformas y el tema de la movilidad afecta a cada uno de diferente manera.

El proyecto del carril preferencial es una esperanza para mejorar el problema de movilidad de los camioneros, según José Francisco, quien se desempeña como chofer de camión urbano.

El conductor manifestó que principalmente el beneficio es que va a regular el tema de las paradas oficiales, ya que eso les ha ocasionado reportes cuando el usuario les hace la parada en lugares donde resulta muy difícil.

Los camiones representan un obstáculo en cuanto a movilidad, sus dimensiones y paradas continuas los vuelven un problema en el tráfico, pero existe una corresponsabilidad con el usuario que no está acostumbrado a concentrarse en los paraderos oficiales.

“Ahí sería cuestión de que las alianzas también los ajustaran a ellos en que hicieran su parada donde es y también invitar a la ciudadanía para que cuando vaya a utilizar el transporte público haga la parada o pida la parada en el lugar destinado para ellos, no a media calle”, sugirió Hedilberto Hernández Cabada, Coordinador de Educación Vial de la Secretaría de Seguridad Pública.

Circulación complicada

En cuanto al transporte predilecto de los visitantes, Fernando Alarcón, pulmonero desde hace 35 años, mencionó que la circulación se vuelve complicada en ciertos horarios, pero con una mejor organización por parte de todos y un ordenamiento vial de acuerdo al crecimiento que está teniendo la ciudad la situación mejoraría considerablemente.

“Ahorita aquí en Mazatlán en la parte de la Zona Dorada, en esa zona se congrega mucho auge vehícular porque son las salidas (de los hoteles), se congrega mucho camión y tapan la vialidad a las arterias principales de la Zona Dorada”, comentó Fernando.

Los transportes públicos que se han popularizado en los últimos años son los de plataformas como Didi, Uber, In Driver, entre otras, estos también han sumado al problema del aumento del tráfico en ciertas zonas, las personas prefieren usar este medio de transporte a los camiones urbanos y esto se manifiesta en mayor cantidad de vehículos circulando.

En algunas plataformas el tráfico les juega a favor, ya que sus tarifas aumentan si los viajes tardan más de lo estimado, como es el caso de Didi, por el contraste los conductores de la plataforma de tarifa fija Indriver, pueden perder parte valiosa de su jornada laboral con viajes que no son redituables.

“Yo en las horas pico apago el In Driver, no sale, la gente ofrece poquito y si te toca un atorón como los de la Lala, ahí pierdes mucho tiempo, en esas horas sale mejor trabajar en Didi, pero la gente que ya sabe no pide carro por ahí, porque saben a lo que se arriesgan, hay gente que cuando se baja, se molesta porque la tarifa sube”, comentó Alan, chofer de plataforma.

Los horarios complicados

Los transportistas de todos los ámbitos coincidieron en que los horarios más complicados para la movilidad aquí en Mazatlán son la hora de entrada en la escuela y el trabajo, entre las 7:00 y las 9:00 horas, la hora de salida de las escuelas y de comida para horarios quebrados, entre las 12:00 y las 14:00 horas, así como la hora de salida de los trabajos, entre las 17:00 y 19:00 horas.

‘Urge ceder el paso a las unidades de emergencia’

El problema de movilidad de la ciudad afecta a cualquier vehículo de emergencia, señaló Eloy Ruiz Gastélum, Coordinador de Protección Civil en Mazatlán, ya que en ocasiones como automovilistas no hay una consciencia y no se les cede el paso.