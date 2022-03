Usan el erario de manera indebida y se comete ilegalidad, dice Regidor sobre préstamo al Stasam

En el préstamo que aprobó el Cabildo al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán por 14.3 millones de pesos para la compra de un terreno, es ilegal, dado que un sindicato no es un ente público, acusó Roberto Rodríguez Lizárraga, Regidor de Morena.

Los votos de los regidores fue de nueve a favor y cuatro se abstuvieron, entre ellos estuvo Rodríguez Lizárraga, quien sostuvo que la Comuna por ley no puede prestar a un ente que no sea público, y un sindicato no lo es, es por eso que justificó su abstención.

“El sindicato quiere ser intermediario en el préstamo, considerándose él mismo como un ente público, y el sindicato no es un ente público, no podemos considerar al sindicato como un medio para apoyar a los sindicalizados en adquisición de un terreno que va a ser para 225 beneficiarios, si no cumple de alguna manera con la legalidad”, indicó.

El Regidor mencionó que lo que tuvo que hacer la Comuna fue comprar el predio por su cuenta y dárselo al sindicato. Para el morenista se está cometiendo una ilegalidad.

“Se debió de haberse adquirido directamente el predio al particular por el Ayuntamiento y entonces otorgarlo al sindicato, ahí se pone en entredicho que el recurso que se puede estar utilizando para la adquisición del sindicato en comparación con lo que se está entregando es diferente, y se pueden beneficiar personas, o sacar rajas de esa transacción”. explicó.

“Aquí hay sanciones administrativas, porque se está utilizando el erario público de manera indebida... cualquier persona que impugne esto lo puede tumbar, así de sencillo, yo estoy hablando en beneficio de los trabajadores, yo lo que quiero es que tengan menos dificultades”, añadió.

– ¿Estamos hablando de una ilegalidad?

“No está adecuadamente, por lo tanto es ilegal”.