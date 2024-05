En el proceso electoral local, en Mazatlán han lanzado una campaña de desinformación contra el candidato a Diputado local por Morena por el Distrito 21, Carlos Escobar Sánchez.

El candidato expresó que esa nota no le merece ninguna opinión, que es falsa, y no se puede hablar de algo que no existe.

Según la información difundida, utiliza logotipos y tipografía del diario The Washington Post, de Estados Unidos, pero utiliza una dirección electrónica diferente.

Mientras el sitio oficial del periódico es www.washingtonpost.com, el mensaje enviado a través de servicios de mensajerías es www.thewashingtonposts.com.

Incluso, se le atribuye el texto al periodista Luis Chaparro, quien en redes sociales aclaró que se trata de una información falsa con la intención de afectar al candidato de Morena en Mazatlán.

“No, yo no escribí esta historia”, afirmó.