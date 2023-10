MAZATLÁN._ Tras manifestar que en lo que va del año se han registrado la muerte de 30 personas en accidentes de tránsito, 20 de las cuales eran motociclistas, el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán expresó que el uso del celular al manejar en la principal causa de accidentes de tránsito a nivel nacional.

“Se han incrementado los accidentes de tránsito en Mazatlán y en todo el estado, tenemos una mala estadística que presumir, aquí en Mazatlán llevamos ahorita 30 personas que han fallecido en accidentes de tránsito y 20 de esos 30 son motociclistas”, continuó Roberto Jaime Rodríguez en entrevista.

“Entonces el motociclista nos ha aumentado la siniestralidad aquí en Mazatlán porque de cada 10 accidentes 6 están interviniendo los motociclistas, es el vehículo y la conducción que más nos está complicando la vía pública aquí en la actualidad aquí en Mazatlán”.

Añadió que son varias cosas que generan estos percances, gente que compra un vehículo para desplazarse de un lado a otro, pero no va respetando carriles, no va respetando señalamientos, creen que la motocicleta es un vehículo que no tiene que respetar y que se puede usar sin cumplir con las normas y las reglas viales.

“Una persona debe de saber que al comprar una motocicleta en la Ley de Tránsito lo consideran como un vehículo de conducción y su conductor tiene las mismas obligaciones que un automovilista, que un camionero, que un conductor de un vehículo grande, es la misma responsabilidad, lo único que cambia es el vehículo”, reiteró el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán.

“Entonces también dentro de las condiciones que se puede estar generando (la problemática de accidentes viales) es que hay mucho trabajo que se está disparando con también con el uso de la motocicleta, gente que lo presionan para que reparta el producto, para que se acerque a algún lugar donde le va entregar el producto y esto acelera la manera de conducir de este tipo de vehículos”.

Informó que también se tienen accidentes de tránsito los fines de semana, que son de gente que sale a convivir y les afecta el desvelo, el consumo de alcohol, por ello la Policía de Tránsito Municipal instala algunos puntos para verificar la conducción correcta y que los conductores no hayan consumido alcohol y aplicar la sanción correspondiente.

“Sin embargo, hay mucha gente que se comparte la ubicación de estos lugares y evade la función real de este tipo de operativos”, reiteró Jaime Rodríguez.

También dijo que el uso del teléfono celular al manejar es la primera causa de accidentes viales en México.

“El celular es la primera causa ahorita a nivel nacional, porque si tú atropellaste a una persona la atropellaste porque ibas distraído, ahorita en la actualidad sucede que te pasaste un semáforo en rojo y fue porque ibas viendo el celular o chocaste un vehículo por atrás”, continuó.

“¿Cómo detectar las autoridades que una persona va usando el celular cuando choca?, normalmente cuando tú ves algo que se te presenta tú frenas para esquivar un golpe, entonces cuando no dejaste ni huella de frenado en el impacto ahí se demuestra que la persona iba distraída con el celular, ni siquiera se dio cuenta que se le paró un vehículo adelante o que se le cruzó un peatón, entonces el accidente se está generando también por este aparato”.

Añadió que también hay gente que por ir viendo el teléfono celular se sube con su vehículo a las banquetas.

“Ahorita está de moda que se estén cayendo a los canales pluviales aquí en Mazatlán, por qué, porque no van viendo el camino, no van viendo los señalamientos, no van viendo los errores que cometen los demás conductores por culpa de la distracción que está generando el celular”, reiteró Jaime Rodríguez.

Pero ese tipo de accidentes no se registran como que la causa fue porque el conductor iba distraído con el celular, sino por la causa, si chocó por atrás a un vehículo es por no guardar la distancia.

“Lo que pasa es que el uso del celular está oculta, esta es una violación oculta que genera la distracción y pues tú te pasaste un semáforo en rojo, chocaste, la violación es por pasarte el semáforo en rojo, si atropellaste a una persona es por no haberle dado el paso a un peatón, no se usa la multa por ir con el celular, se usa porque no le dio el paso al peatón”, recalcó el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán.

“Entonces es una sanción que la autoridad se da cuenta de que iba usando el celular porque no dejó ninguna huella de frenado, no se debe usar el celular ni siquiera cuando estamos parados porque dice ahí un artículo de la Ley (de Movilidad Sustentable) que cuando vayamos el movimiento no debemos usar aparatos de comunicación”.

Subrayó que cuando un conductor está parado con su unidad en un semáforo tiene que estar pendiente del movimiento de los demás para prevenir accidentes, se pueden orillar para contestar el teléfono, pero cuando están manejando no porque si está parado en un semáforo y cambia a verde, ese tiempo que no avanzó no permite que avance el tráfico.

También dio a conocer que en el 2022 en Mazatlán se registraron cerca de 52 personas fallecidas por accidentes de tránsito y de ellas aproximadamente fueron motociclistas.

Reiteró el llamado a los motociclistas que utilicen casco de seguridad que les proteja la cabeza completa, traer las luces prendidas y portar guantes, rodilleras, coderas, esqueletos de plástico, eso es muy importante para alguna caída que llegara a tener en su vehículo.