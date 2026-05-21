$!Usuarios de CFE en Mazatlán denuncian que les han cortado el servicio por cobros excesivos

Usuarios de la CFE que han denunciado cobros excesivos por el consumo de electricidad denunciaron que les han empezado a cortar la luz a pesar de la promesa de la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, de que no harían los cortes. Afectados por cobros altos de luz, durante este jueves llevaron su protesta al Municipio porque empezaron a cortar el servicio a familias.

Moisés Ríos Pérez, Secretario del Ayuntamiento, fue interceptado por una comitiva del grupo que encadenó el acceso a oficina del SAT en protesta y le pidieron su intervención ante la Comisión Federal de Electricidad para que la Presidenta Municipal Estrella Palacios encabece con los ciudadanos la gestión de que se cobre con la tarifa del año pasado porque las cifras incrementadas se han vuelto impagables. El funcionario se comprometió con los afectados a realizar mesas de diálogo con el superintendente de la CFE, de Profeco y del SAT para revisar los más de 500 casos que trae el grupo enlista con problemas de cobro excesivo. El grupo de manifestantes buscaron primero a la Presidenta Municipal, pero le dijeron en recepción que andaba trabajando y buscaron ingresar a la reunión en el Cabildo, donde estaba anunciada llegaría, pero cerraron las puertas de acceso y llegó el Secretario de Presidencia, a quien le pidieron su intervención.