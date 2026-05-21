$!Usuarios de CFE en Mazatlán denuncian que les han cortado el servicio por cobros excesivos

Usuarios de la CFE que han denunciado cobros excesivos por el consumo de electricidad denunciaron que les han empezado a cortar la luz a pesar de la promesa de la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, de que no harían los cortes.
Afectados por cobros altos de luz, durante este jueves llevaron su protesta al Municipio porque empezaron a cortar el servicio a familias.
Moisés Ríos Pérez, Secretario del Ayuntamiento, fue interceptado por una comitiva del grupo que encadenó el acceso a oficina del SAT en protesta y le pidieron su intervención ante la Comisión Federal de Electricidad para que la Presidenta Municipal Estrella Palacios encabece con los ciudadanos la gestión de que se cobre con la tarifa del año pasado porque las cifras incrementadas se han vuelto impagables.
El funcionario se comprometió con los afectados a realizar mesas de diálogo con el superintendente de la CFE, de Profeco y del SAT para revisar los más de 500 casos que trae el grupo enlista con problemas de cobro excesivo.
El grupo de manifestantes buscaron primero a la Presidenta Municipal, pero le dijeron en recepción que andaba trabajando y buscaron ingresar a la reunión en el Cabildo, donde estaba anunciada llegaría, pero cerraron las puertas de acceso y llegó el Secretario de Presidencia, a quien le pidieron su intervención.
Itzel Guzmán Flores, de Higuera Residencial, expuso que le llegaron 6 mil 212 pesos de cobro de 4 mil pesos que le llegaba normalmente y se lo expuso al Secretario del Ayuntamiento y al responsable de Profeco.
“6 mil 212 pesos me llegó en el recibo y no tengo para pagar eso y encima, no me ha llegado el recibo, y así se me lo cortaron”, narró molesta.
Agregó que personal de la CFE fueron a revisar pastillas, cableado y todo y que estaba en la lista que recibieron en la comisión para revisar e incluso había firmado un convenio de pago para que no le cortaran el servicio, pero no lo cumplieron.
“El acuerdo era con Rafael Valles, que es el de la Comisión que está aquí, que fue quien nos firmó, él dijo que iba a parar los cortes y de hecho ayer la Gobernadora interina dijo que no iba a haber cortes. ¿Cómo por qué hoy mandó a cortes?”, reclamó Sugey García, representante del grupo de manifestantes.
Aclaró no se trata de negarse a pagar, pero lo justo, así que invitaron al funcionario municipal y al de la Profeco al platón en el SAT para que escuche al resto de afectados.
“Vámonos al SAT, lo esperamos allá junto con él. No nos vamos a quitar de la puerta, vamos a seguirnos manifestando.
Tiene que ser a nivel municipio y sí lo pueden hacer”.
La comitiva mantiene la toma de protesta en el SAT y anunciaron que si no les atiende la Alcaldesa no se moverán.