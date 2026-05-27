$!Usuarios de la CFE en Mazatlán rompen tregua al no llegar a acuerdos con autoridades

Un grupo de usuarios de la CFE agrupados en la organización Actúa acudieron a las instalaciones en Mazatlán para exigir respuestas al superintendente. El grupo Actúa formado por más de 600 afectados acudieron al llamado de la CFE para escuchar la propuesta al superintendente Víctor Manuel Morachis Machado, de dónde surgió un primer acuerdo, que les darían 6 meses de plazo para pagar sin que se les empalmara al cobro mensual y que no se les cortaría el servicio. Sin embargo, una hora después, explicó la representante del grupo, que al buscar la firma del Morachis Machado en los convenios de pago, no quiso hacerlo por escrito y rompieron el compromiso con los afectados.





Así que la tregua se rompió y este jueves retomarán las acciones de protesta, confirmó García. Recordó que la cita que estaba programada para el viernes 29 de mayo donde les darían respuesta el funcionario de la comisión, se adelantó dos días antes, así que acudieron este miércoles a las oficinas haciendo una tregua bajo el acuerdo de poder pagar a plazos, además de hacer convenios para quienes presentaran cobros por arriba de los 6 mil pesos, pero cuando solicitaron la firma por escrito, se la negaron. Para Sugey, el romper el acuerdo por parte de la CFE, fue porque no quisieron firmar el convenio pactado: “Hicimos un escrito en la CFE de puño y letra donde venía la lista con números de servicio del que el señor Morachi no quiso firmar. Son más de 400 personas”.



