$!Usuarios de la CFE llevan protesta por altos cobros a las oficinas del SAT en Mazatlán

Usuarios de la CFE que reclaman altos cobros en sus recibos más recientes se manifestaron la mañana de este jueves en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria en Mazatlán. Además de reclamar por la revisión de los cobros excesivos, exigen que para Sinaloa también se ajuste la tarifa a 1F. Decenas de usuarios molestos se plantaron en las instalaciones del SAT para ser atendidos por el responsable y escuchar a qué se debe que incrementaron las tarifas de luz.

Indicaron que posteriormente marcharán hasta el Palacio Municipal en busca del respaldo de Estrella Palacios Domínguez para que gestione por los ciudadanos. La ola de quejas que se han sumado por los cobros excesivos de energía eléctrica ha generado una resistencia civil de más de 500 ciudadanos proclamando tarifas justas como ya tiene Sonora.

Sugey García, representante de los usuarios, señala que desde el lunes que se manifestaron en las oficinas de la CFE de Mazatlán, ya lograron que la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde atendiera el problema y gestionara que no les suspendan el servicio de luz y se analice a fondo el tema de los altos cobros. Sin embargo, reclamó lo dicho por la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina que pidió no gastar tanta luz para no tener ese problema de recibos con altos cobros, de falta de sensibilidad y la invitó a Sinaloa para que sienta el calor intenso que aquí se presenta para reclasificar la tarifa.