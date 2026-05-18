$!Usuarios de Mazatlán y Rosario se amparan en Profeco contra cortes de luz y recibos con altos costos de CFE

En pleno inicio de la temporada de intenso calor, dónde se registran temperaturas de 38 a 40 grados centígrados, los recibos también llegaron altos, mientras que la ciudadanía asegura que encender aires o ventiladores ya no es un lujo, sino una necesidad y una cuestión de salud, así que habitantes, tanto de Mazatlán como de Rosario decidieron salir a protestar contra cobros excesivos que la CFE está aplicando en los recibos. Carlos García junto a casi 30 habitantes del municipio de El Rosario, llegaron a las oficinas de la Profeco en Mazatlán, señalando que hay personas que se les están cobrando hasta seis veces o más en los recibos de luz y que por este motivo decidieron presentar su queja para que mientras dure el proceso de revisión de cada caso, no les corten el servicio tomar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad local en protesta. Sobre todo porque hay gente que tiene viviendas deshabitadas y les está llegando cobros por hasta 23 mil pesos y de 40 mil en colonias de la periferia de Mazatlán como Santa Fe, Pradera Dorada y la Isla de la Piedra, entre otra decena más.





“Habemos gente que trabajamos y tenemos el sueldo mínimo y ya no sabemos si pagar la luz o comprar alimentos para nuestros hijos”, reclamó García, previo a presentar su inconformidad ante la Procuraduría Federal en Defensa del Consumidor (Profeco). En su caso, citó que de pagar mil 600 en temporada alta de mayor consumo, ahora le están cobrando 6 mil 300 en el mismo periodo. “En mi caso, era el recibo de hasta mil 600, luego llegó a los dos mil, dos mil 500, pero esta vez me llegó 6 mil 300. Pero, la mayoría les llegó el doble y hasta seis veces más, incluso tengo una gente conocida de Pozole, de un pueblo que ni está habitada la casa y le llegó 23 mil pesos. Entonces yo no sé cómo va a hacer esa señora para pagar”. Junto a él, llegaron más personas que han estado manifestándose en Rosario, pero hay quienes se quedaron tomando las instalaciones, pero anunciaron que durante toda la semana mantendrán una serie de acciones de protesta como la toma pacífica de la Colisión Federal de la Electricidad en Mazatlán. “Queremos hacerlo toda la semana, que vean que el pueblo está unido y queremos tomar pacíficamente las instalaciones como no dejar entrar al personal, esa es la idea para mañana para realmente para que voltee a ver a la gente que está más arriba de la Comisión nos voltee a ver, porque esto la verdad no es justo, no es justo. Y estamos muy molestos, todos de Rosario”, confirmó.