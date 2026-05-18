$!Usuarios de Mazatlán y Rosario se amparan en Profeco contra cortes de luz y recibos con altos costos de CFE

En pleno inicio de la temporada de intenso calor, dónde se registran temperaturas de 38 a 40 grados centígrados, los recibos también llegaron altos, mientras que la ciudadanía asegura que encender aires o ventiladores ya no es un lujo, sino una necesidad y una cuestión de salud, así que habitantes, tanto de Mazatlán como de Rosario decidieron salir a protestar contra cobros excesivos que la CFE está aplicando en los recibos.
Carlos García junto a casi 30 habitantes del municipio de El Rosario, llegaron a las oficinas de la Profeco en Mazatlán, señalando que hay personas que se les están cobrando hasta seis veces o más en los recibos de luz y que por este motivo decidieron presentar su queja para que mientras dure el proceso de revisión de cada caso, no les corten el servicio tomar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad local en protesta.
Sobre todo porque hay gente que tiene viviendas deshabitadas y les está llegando cobros por hasta 23 mil pesos y de 40 mil en colonias de la periferia de Mazatlán como Santa Fe, Pradera Dorada y la Isla de la Piedra, entre otra decena más.
“Habemos gente que trabajamos y tenemos el sueldo mínimo y ya no sabemos si pagar la luz o comprar alimentos para nuestros hijos”, reclamó García, previo a presentar su inconformidad ante la Procuraduría Federal en Defensa del Consumidor (Profeco).
En su caso, citó que de pagar mil 600 en temporada alta de mayor consumo, ahora le están cobrando 6 mil 300 en el mismo periodo.
“En mi caso, era el recibo de hasta mil 600, luego llegó a los dos mil, dos mil 500, pero esta vez me llegó 6 mil 300. Pero, la mayoría les llegó el doble y hasta seis veces más, incluso tengo una gente conocida de Pozole, de un pueblo que ni está habitada la casa y le llegó 23 mil pesos. Entonces yo no sé cómo va a hacer esa señora para pagar”.
Junto a él, llegaron más personas que han estado manifestándose en Rosario, pero hay quienes se quedaron tomando las instalaciones, pero anunciaron que durante toda la semana mantendrán una serie de acciones de protesta como la toma pacífica de la Colisión Federal de la Electricidad en Mazatlán.
“Queremos hacerlo toda la semana, que vean que el pueblo está unido y queremos tomar pacíficamente las instalaciones como no dejar entrar al personal, esa es la idea para mañana para realmente para que voltee a ver a la gente que está más arriba de la Comisión nos voltee a ver, porque esto la verdad no es justo, no es justo. Y estamos muy molestos, todos de Rosario”, confirmó.
Mientras tanto, este lunes, presentar la queja formalmente ante la Profeco para que se inicie el procedimiento de revisión del reclamo y que la CFE no les corte el suministro de energía en tanto se lleva a cabo el proceso administrativo, amparando al usuario como mandata la Ley de protección al consumidor, aclaró personal de la instancia federal.
“Ahorita, ahorita venimos a dejar nuestros papeles, eh, traemos un oficio para que nos puedan ayudar, echarnos la mano aquí en Profeco. Y ya después, mañana, lo que procede es adueñarnos de ahí de la oficina para que no trabajen y así los jefes más arriba puedan ver esto y solucionar el problema”, recalcó el afectado.
Por su parte, Dulce Flores, criticó que personal de la CFE solo les dijeron que los medidores probablemente estén mal, y que aumentó la tarifa de luz y que no pueden bajar el costo tan inflado.
“Se piensa bloquear las instalaciones y la termoeléctrica para que no entren los trabajadores a medida de presión porque es injusto todo lo que están cobrando”.
En casos de usuarios afectados de Mazatlán, como el de Vianey Solís de la colonia Independencia, a quien anteriormente les llegaba apenas 2 mil el consumo en el periodo fuerte de calor del 2025, se le disparó a 6 mil 291 pesos, más de 4 mil 915 pesos de más.
“Según la explicación de la CFE fue que presentaba un excedente de mil 235 pesos. De hecho llevamos un electricista a mi casa y me dijo que todo estaba bien y que era cuestión de la CFE y allá me explicaron que excedente en consumo costaba 398 pesos y que yo tengo mil 235 de excedente, y que son 4 mil 915 pesos demás que me están cobrando”.
“De lo que yo normalmente estaba consumiendo y no me dicen más, porque tengo los mismos aparatos. De hecho, desde diciembre de 2025 nos llegó casi 4 mil pesos y esta vez 6 mil 300 pesos y solo usamos el aire por la noche”.
Vianey Solís, al igual que varias decenas de usuarios, también interpusieron una queja ante la Profeco para que la Procuraduría les defienda ante el cobro excesivo que consideran está aplicando en los consumos la Comisión Federal de Electricidad y que no les corten el servicio en lo que aplican las revisiones y son llamados a cuentas.