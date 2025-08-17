$!Usuarios de scooters mantienen cumplimiento de normas en el malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ A dos meses de que se reforzaron las medidas de seguridad para usuarios de scooters en la zona turística de Mazatlán, estos continúan respetando el reglamento durante sus recorridos; mientras que el personal de Oficialía Mayor supervisa la zona del malecón. Portando sus respectivos cascos, chalecos y rodilleras, visitantes y locales pasaron una agradable tarde noche de domingo en el parador turístico de las Letras de Mazatlán, donde es más común ver a usuarios de scooters pasear por la ciclovía en familia o pareja.

Las reglas de seguridad para poder transitar en la Avenida del Mar son no sobrepasar el límite de velocidad de 25 kilómetros por hora, así como no llevar a más de una persona en el scooter durante los paseos. Sin embargo, no todas las personas están sujetas a estas normas. También se observó a personas con scooters propios que no portan ni casco ni chaleco mientras transitan por la ciclovía, ya que dicho reglamento solo abarca para los negocios que rentan los patines, los cuales además deben tener pólizas de seguros por cualquier accidente con sus clientes.

Por otro lado, la zona del Valentino tuvo una buena afluencia de turistas la noche del domingo, donde varias familias se fueron cita para tomarse fotos en el momento a la familia y las letras de Mazatlán. En tanto, elementos de la Guardia Nacional patrullaban a pie la zona para evitar cualquier altercado.