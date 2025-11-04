$!Usuarios del fraccionamiento Sábalo Country verán afectado su suministro de agua este miércoles

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) anunció que este miércoles 5 de noviembre, los vecinos del Fraccionamiento Sábalo Country verán afectado su suministro de agua. Jumapam informó que esta reducción parcial en el servicio se debe a trabajos de mantenimiento a la red de distribución que se estarán realizando en ese lugar, con el objetivo de mejorar el flujo para los usuarios. La falta de agua llegará en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Ante la afectación, se pide a la ciudadanía de Sábalo Country tomar precauciones con el uso de agua potable durante el horario antes mencionado, así como tener algunas reservas previas para no verse sorprendido en sus actividades cotidianas. Se espera que el suministro se restablecerá el mismo miércoles por la tarde.