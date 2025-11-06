Usuarios denuncian que choferes abandonan rutas por inseguridad en Mazatlán

MAZATLÁN._ Usuarios de transporte público que van a El Conchi, Lomas del Ébano, San Jorge, Flores Magón y alrededores, se quejan de choferes de camiones que, aseguran, se salen de las rutas y los dejan a la deriva, con riesgo de ser asaltados de noche.

Y es que las últimas corridas las terminan antes de las 20:00 horas porque tampoco quieren entrar a zonas inseguras, señalan, por lo que las personas terminan caminando largos tramos.

Piden a la Alianza de Camiones una mayor vigilancia por la zona de El Conchi y alrededores ante los robos constantes que se reportan a diario y nada se hace por contenerlos, señaló María Lizárraga, vecina del lugar.

“La ruta Lomas del Ébano algunos de mis compañeros ya no la alcanzan porque a las 09:00 ya están suspendidas y que se tienen que ir caminando hasta la Flores Magón y por aquellos rumbos a esa hora de la noche, la zona está muy peligrosa”, apuntó.

María mencionó que algunos han sido asaltados cuando pasan por el Infonavit El Conchi porque no les alcanza para pagar un taxi.

Y es que hay horarios vespertinos o nocturnos que las empresas no recortan por las condiciones que se viven de violencia, sobre todo para las zonas de la periferia de la ciudad.

“Después de las 09:00 ya no se ven patrullas vigilando, solo los malandrines que están al acecho”.

La usuaria reclamó que así como la Universidad Autónoma de Sinaloa y algunas escuelas recorren los horarios de la noche para que los estudiantes alcancen las últimas rutas de camiones hacia las zonas más alejadas, de igual manera deben contemplarlo las empresas para que dejen salir antes porque los camioneros dejan las travesías sin que nadie les exija con tal de ponerse ellos a salvo.