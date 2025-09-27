$!Usuarios enfrentan largas esperas por falta de camiones urbanos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Usuarios de transporte público se han quedado esperando hasta más de una hora que pase un camión urbano en todas sus rutas, tanto la mañana como la tarde de este sábado 27 de septiembre.
La razón es que la mayoría de las unidades de ambas agrupaciones transportistas de la ciudad, y de las alianzas que brindan servicio a la zona rural, fueron comisionados a llevar gente al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum al Centro de Convenciones de Mazatlán.
“Tengo ya poco más de una hora esperando el Lomas del Ébano y no pasa. La señora de enfrente salió desde las 02:00 de la tarde y no pudo agarrar camión”, dijo Mercedes, quien estaba desesperada porque no pasaba la unidad.
En la avenida Ejército Mexicano, Georgina veía a cada rato hacia el horizonte buscando un camión urbano.
“Yo voy a Chulavista, tengo fácil 45 minutos y no pasa ninguno de Las Águilas. Ya estoy cansada esperando el camión, mis hijas me están esperando para comer”, señaló por su parte Aurora.
En la avenida Gabriel Leyva, la falta de servicio de camiones urbanos era igual este sábado.
“Solo ha pasado un Chololos, pero de eso hace como más de una hora, y de las otras rutas, nada”, recalcó Martín, vecino de la colonia Villas del Sol.
Y es que si los fines de semana el paso de los camiones urbanos no es muy seguido, este sábado se complicó más al brindar el servicio muy pocas unidades.
La mayoría de los camiones urbanos se observaron estacionados a los alrededores del Centro de Convenciones, esperando la salida de los grupos de personas que llevaron al evento encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.