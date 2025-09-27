$!Usuarios enfrentan largas esperas por falta de camiones urbanos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Usuarios de transporte público se han quedado esperando hasta más de una hora que pase un camión urbano en todas sus rutas, tanto la mañana como la tarde de este sábado 27 de septiembre.

La razón es que la mayoría de las unidades de ambas agrupaciones transportistas de la ciudad, y de las alianzas que brindan servicio a la zona rural, fueron comisionados a llevar gente al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum al Centro de Convenciones de Mazatlán.

“Tengo ya poco más de una hora esperando el Lomas del Ébano y no pasa. La señora de enfrente salió desde las 02:00 de la tarde y no pudo agarrar camión”, dijo Mercedes, quien estaba desesperada porque no pasaba la unidad.