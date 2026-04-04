Usuarios reportan hasta una hora de espera por camiones hacia la Zona Dorada en Mazatlán

MAZATLÁN._ En medio del intenso congestionamiento vial registrado la tarde-noche de este sábado en distintos puntos de Mazatlán, usuarios del transporte urbano denunciaron esperas de hasta una hora para poder abordar un camión con rumbo a la Zona Dorada.

A pesar del reciente incremento en las tarifas del servicio, ciudadanos señalaron que las condiciones no han mejorado, ya que continúan enfrentando largos tiempos de espera, particularmente en rutas que conectan con el corredor turístico de Camarón Sábalo y la avenida Rafael Buelna.

Alrededor de las 18:00 horas, personas que buscaban trasladarse desde la avenida Libramiento Colosio hacia el área de las Letras de Mazatlán, en el malecón, reportaron dificultades para abordar unidades de las rutas San Joaquín y Urías-Sábalo. En tanto, los llamados “ranchobuses” sí fueron más constantes.

Horas antes, usuarios ya habían manifestado su inconformidad por el retraso en las salidas de camiones desde la avenida Camarón Sábalo, donde el tráfico constante impide una movilidad fluida, situación que podría estar limitando el ingreso de más unidades hacia la Zona Dorada.

Durante el transcurso de Semana Santa, las rutas de Alianza de Camiones y Águilas del Pacífico habían presentado una movilidad sin problemas, incluyendo la ruta Sábalo Centro. No obstante, al caer la tarde el flujo pareció disminuir en la zona turística, impidiendo un desplazamiento adecuado de locales y foráneos.