Va Educación Vial por más capacitaciones en en planteles educativos durante 2026

En busca de generar conciencia, cuidado y respeto a la vialidad entre los futuros conductores, el departamento de Educación Vial continuará este 2026 con las capacitaciones en planteles educativos de Mazatlán, principalmente a preparatorias como Cobaes y Conalep.

Carlos Ordóñez Sandoval, coordinación de la oficina, comentó que estos cursos voluntarios tuvieron una gran respuesta el año pasado, cuando pudieron atender a más de 400 alumnos sobre las buenas costumbres al volante, ya que muchos no pueden acudir a la oficina a tomar los cursos para un permiso.

“Estamos retomando esa cuestión entrando este año. Ya que entren jóvenes a la escuela, vamos a retomar otra vez la ‘Capacitación en tu escuela’. Me falta ir a un Conalep, que es el que está en el centro, y me falta el Coabes 35, 38 y 37. En este caso, aquí nosotros vemos que el joven se interesa mucho y siempre se apuntan 60, 70 jóvenes a los cuales capacitamos”, dijo Ordóñez Sandoval.

“(Está capacitación) es un convenio que hizo nuestro señor director, Marco Antonio Osuna, porque muchas veces el joven no puede venir a las oficinas, entonces nosotros le damos la capacitación allá y ya solo vienen para acá a hacer el examen de manejo”.

Declaró que las clases van dirigidas principalmente a jóvenes a partir de los 16 años, y tienen como objetivo el formar buenos ciudadanos sobre las carreteras, así como prevenir el mayor número de accidentes, pues son los jóvenes quienes suelen combinar el consumo de alcohol con la conducción.

Asimismo, informó que el año pasado más de 12 mil personas acudieron a Vialidad y Transporte para sacar su licencia, mientras que más de 5 mil acudieron para una renovación.

Sin embargo, en los primeros días del 2026 sí hubo un descenso de gente que acude a realizar dicho trámite.

“El año pasado vinieron 12 mil 800 personas a sacar su licencia y se hicieron 17 mil 500 peritajes, es decir, sacar la licencia nueva y aparte fueron 5 mil de cambio de licencia. Eso es lo que arrojó este año el Departamento de Educación Vial en cifras”.

”La verdad que el jueves y viernes estuvo sola la oficina, vino poca gente, pero ahorita sí ya hay como 12, 15 personas esperando, ya repuntó. Entonces, para que vengan a ponerse al corriente y que no anden fuera del reglamento; incluso muchas veces el seguro automotriz si no traes licencia pues no cubre los accidentes principalmente, así que hay que empezar el año al corriente”.