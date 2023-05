MAZATLÁN._ El equipo de Mecatrónica del CBTis 51, ganador de una medalla de oro en la etapa del Pacífico, participará del 28 de junio al 1 de julio en el Proyecto Multimedia Mundial de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, en Guadalajara, Jalisco.

La unidad está integrada por Kimberly de Santiago Hernández y Jesús Vidal Salazar Michel, así como por su profesor, Marco Antonio Flores Gamboa.

El maestro, quien ya ha obtenido un lugar en la NASA por otro trabajo, recordó que la idea de este proyecto denominado “Bairock”, que significa “Adiós piedra”, le surgió hace 15 años aproximadamente cuando uno de sus amigos ya estaba desahuciado por tener piedras en los riñones y él tuvo la necesidad de ayudarlo.

“Ya tenía los dos riñones colapsados, entonces como le dijeron o te operas o te mueres, él dijo ya mejor me muero, ya no me quiero operar”, relató Flores Gamboa.

“Entonces yo lo miré y dije ‘Tengo que hacer algo’, y sí, desarrollé un equipo, algo manual, y afortunadamente se logró que las piedras se disminuyeran y ahorita todavía está vivo mi amigo, eso hace ya como unos 15 años, entonces decidimos mejorarlo e implementarlo para poderlo presentar y para que muchas personas se beneficien, todas las personas que sufren de este mal sean beneficiados por el proyecto que nosotros estamos presentando”.

El docente de CBTis 51 precisó que se trata de una faja normal, de unos 40 centímetros de ancho y de largo, a la cual se le adapta un motor que con pilas hace que vibre y esa vibración permite que las piedras que se encuentran en los riñones choquen entre sí, se fragmenten en partes más pequeñas o se hagan polvo, y salgan del cuerpo humano a través de la orina, mejorando la salud del paciente.

“El proyecto hace que las piedras choquen entre sí y al chocar se van deshaciendo y todo el polvito que resulta de esa fricción sale junto con la orina y así es expulsado y ya la persona ya no padece de eso, pero tiene que estarlo utilizando constantemente”, expuso.

“Es una faja y provoca que las piedras dentro del riñón friccionen entre ellas y al friccionarse forman el polvillo porque se están desbaratando, incluso también sirve con las piedras que son de ácido úrico, de dos tipos de piedras, las calcáreas y las de ácido úrico, también con esas funciona”.