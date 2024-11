Va Estrella Palacios por mantenimiento de 500 parques en sus primeros 100 de Gobierno

Durante su visita al campamento del personal de Parque y Jardines esta mañana, la Presidenta municipal Estrella Palacios Domínguez aseguró que uno de los principales propósitos a cumplir desde que arrancó su administración hace una semana será darle mantenimiento a los diferentes parque recreativos que hay en la ciudad, además tener localizados a otros para rehabilitación completa.

La nueva alcaldesa reafirmó su compromiso con la ciudadanía al confirmar los trabajos en 500 parques del municipio como reto de sus primeros 100 día de Gobierno, algo que se suma tanto a las primeras obras establecidas en la zona rural como a los banderazos de calles del puerto, y que tienen a Palacios muy ocupada, pues añade que es apenas el comienzo.

“Aprovecho para comentarles que nuestro compromiso de los primeros 100 días será el de rehabilitar 10 parques por completo y tenerlos bien listos. Además de hacer esos 10 parques en los días mencionados, queremos darle mantenimiento a 500 parques también. Entonces es el proyecto que tenemos por lo pronto, y más adelante vamos a tener proyectos más grandes, que serán sobre tener nuevos atractivos aquí en Parque Central, ya que será muy importante para nosotros que los mazatlecos puedan tener espacios verdes, espacios limpios, espacios que estén embellecidos y que puedan ser transitables”, indicó Palacios Domínguez.

“Ustedes pudieron ver hoy que ya es el día siete de nuestra administración, y pues ha estado muy activa; lanzamos algunos programas que son de interés de todos los mazatlecos tanto en zona rural como de obra pública, programas también de red y los sanitaria, así como algunos más que ustedes verán en los próximos días, nosotros se los daremos a conocer”.





ESPERAN TENER LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL

Sobre sí contarán este año con la Villa Navideña que tanto ha gustado a la población mazatleca, Estrella Palacios señaló que estarán buscando la manera de que sea así y teniendo el Parque Central como sede, no obstante, todo dependerá del presupuesto con el que cuentan para cerrar el año.

“Muy pronto les vamos a dar a conocer sobre este proyecto (Villa). A mí en lo particular me gusta mucho esa esa opción de poder tener otra vez la Villa Navideña, pero eso va este depender de las finanzas que todavía seguimos revisando en el Ayuntamiento, sin embargo, por supuesto que es un proyecto que me interesaría mucho tener para la ciudadanía y aquí voy a tratar de hablar con la directora Karla Camacho más adelante, para que ya confirmado les podamos compartir de manera oficial el proyecto de la Villa Navideña”.