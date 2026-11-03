$!Va García Sais por la presidencia del Consejo de Notarios con una agenda de autonomía y participación

Con el planteamiento de fortalecer la autonomía del organismo, incorporar a notarios de todas las regiones en la toma de decisiones y abrir canales de orientación para la ciudadanía, el Notario Público, Fernando García Sais, busca presidir la Junta Directiva del Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa.

García Sais encabeza ‘Somos Notariado’, una de las dos planillas que hasta el momento se perfilan para la renovación de la dirigencia, donde, entre las prioridades se busca que el Consejo participe desde la discusión de reformas que afectan trámites como el registro de propiedades, dar seguimiento a la formación de aspirantes a notarios y que se rindan cuentas al gremio sobre el cumplimiento de sus acuerdos.

Actualmente el Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa, agrupa a 174 fedarativos, y tiene previsto renovar su Junta Directiva el sábado 28 de noviembre en Culiacán, donde hasta el momento se perfilan dos planillas para encabezar el organismo durante los próximos dos años, siendo una la de ‘Somos Notariado’ y otra con sede en la capital del estado.

En entrevista con Noroeste, el Notario, quien presidió el Colegio de Notarios de Mazatlán y recibió su nombramiento como fedatario en 2015, expresó que su experiencia al frente del organismo local y el respaldo de colegas de distintas regiones lo llevaron a buscar la presidencia estatal, destacando que, entre quienes lo acompañan se encuentra Óscar Ariel Carrillo Echeagaray, ex presidente del Colegio de Notarios de Culiacán.

“Tenemos colegas de todo el Estado que tienen 30, 40 años de ser notarios y que están volcados a trabajar con nosotros porque ellos son muy conscientes de las necesidades que tenemos y de las áreas de oportunidad”, comentó.

“Entonces yo, en realidad, pues así que yo te diría, yo tengo las ganas de llegar porque me siento muy confiado de poder facilitar las cosas con este equipo que me acompaña”, agregó.

García Sais señaló que, en caso de obtener la presidencia, prevé someter a consideración, durante los primeros 90 días, la distribución de responsabilidades entre las vocalías, el calendario de reuniones, la apertura de un canal de consultas para los notarios y el programa inicial de capacitación.

Por tal motivo, compartió que la planilla propone que las comisiones tengan tareas y plazos definidos, que se celebren encuentros abiertos al gremio y que se presenten informes trimestrales sobre gestiones y cumplimiento de acuerdos.

En este sentido, destacó que la plataforma de ‘Somos Notariado’ organiza en siete ejes 43 actividades identificadas a partir de una revisión de la Ley del Notariado, entre las cuales figuran la instalación de mesas de trabajo con el Registro Público, Catastro y el Archivo General de Notarías, el seguimiento a la formación de aspirantes, el resguardo de documentos y la publicación periódica de información sobre ingresos y gastos del Consejo.

Por otro lado, el candidato señaló que una de sus prioridades sería que el Gobierno estatal y el Congreso escuchen al Consejo antes de aprobar cambios que repercutan en trámites como el registro de propiedades o la constitución de sociedades civiles. Dijo que, en ocasiones, los notarios conocen las modificaciones reglamentarias hasta que se publican.

“Nos despertamos, abrimos las computadoras y encontramos que se empiezan a publicar reformas, y nosotros entre los colegas nos hablamos: ‘Oye, ¿te fijaste que hoy se reformó el reglamento del Registro Público?’. ‘Sí, ¿y a ti te preguntaron?’. ‘No, ¿y a ti te preguntaron?’. ‘No’. Entonces esa es la idea de estos siete ejes, todos se reducen en participar. Que la participación que tenemos y los deberes que tenemos en la ley se traduzcan en una participación materializable y concreta”, declaró.

El Notario también propuso recabar las aportaciones de los fedatarios sinaloenses antes de los encuentros del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, con el propósito de llevar una agenda estatal e informar después al gremio sobre las propuestas presentadas.

‘Somos Notariado’ está abierta a Notarias y Notarios

De cara a esta nueva elección, García Sais reconoció que, aunque la convocatoria se extendió a notarios y notarias de todo Sinaloa, ‘Somos Notariado’ está integrada hasta ahora exclusivamente por hombres, pero explicó que la composición del equipo puede cambiar hasta el día de la elección.

Por tal motivo, con la integración de la planilla aún abierta, se busca sumar a notarias de distintas regiones de la entidad al equipo que encabeza Fernando García Sais, donde la invitación a las fedatarias es a conocer las propuestas de la plataforma, aportar su experiencia y participar en el proyecto con el que la planilla busca dirigir el Consejo de Notarios del Estado.

“Sí quisiera aprovechar este espacio para insistir en la importancia que tiene que las colegas fedatarias, notarias públicas, con las que he tenido oportunidad de platicar con casi todas por teléfono, que conozcan nuestra plataforma, nuestros principios y, más allá que los principios, que sepan qué es lo que vamos a hacer y cómo y cuándo y para qué. Que se incorporen, que participen”, dijo.