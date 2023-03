”Pero también tienen la obligación de ahora sí que permitir que el ciudadano en general, yo voy a partir del bien común, el carril preferencial es para beneficiar a toda la población, a toda la ciudadanía y luego está por encima el interés de unos cuantos, de ahí partimos, ya lo hemos dicho mucho, va porque va”.

También manifestó que el problema del tráfico vehicular en Mazatlán es algo no nuevo, se ha venido viendo con el crecimiento de la ciudad, que no solamente se satura la red sanitaria, sino también lo de abajo y lo de arriba, porque también el tráfico creció el parque vehicular y son insuficientes las vialidades, por lo que para quien vive aquí es muy complicado llegar a su centro de trabajo en el tiempo que estaba acostumbrado o para ir a donde hace sus actividades diarias.

Pero se tienen que buscar alternativas por zonas y en la parte norte de la ciudad se debe terminar con la ampliación de la Avenida Delfín, que en unas dos semanas estará lista para inaugurarse, abrir la vialidad El Palmar para conectar de la Avenida Sábalo Cerritos hasta la Avenida Delfín, terminar la ampliación de la Avenida Santa Rosa, atender lo del carril preferencial y un estudio que se está haciendo en la Avenida Rafael Buelna sobre qué es lo que se puede hacer en esa parte que se colapsa.

Se construirán dos puentes vehiculares en Mazatlán; uno en Colosio y Múnich y el otro a un lado de Plaza Acaya: Édgar González

”Está el tema de los puentes a desnivel que ya es un proyecto que se trae y que además de que se trae, que va en serio, ya se hicieron los estudios y está por licitarse, pues es un tema que trae el Gobernador, en un inicio se plantearon dos, el primero es en la zona del panteón Renacimiento, ahí donde está la Colosio y Múnich, ahí va el primero, es un tema que ya está definido y que se va a trabajar sobre él y en lo particular eso va ayudar mucho en el tema de vialidades”, enfatizó el Alcalde.

El segundo puente se está proyectando por el lado de la Plaza Acaya, en la Carretera Internacional 15 México Nogales, continuó, entre otros puntos.

No estoy de acuerdo con cerrar calles, como el que

se hizo con la Leonismo Internacional: Alcalde

También dijo que se deben evitar eventos como el cierre de la Avenida Leonismo Internacional el viernes por la Semana de la Troca, de la cuál él no dio el permiso para ese cierre, sino que se hizo antes de que él fuera Alcalde, y ese cierre generó un colapso vial en esa avenida.

”Yo en lo particular no estoy de acuerdo, tan no estoy de acuerdo que tuvimos ayer en la tarde que quitarles un carril para que circulen las gentes en doble carril y se queden en un solo lado (las instalaciones de la Semana de la Troca), en un solo cuerpo de la avenida, ahorita revisamos que respetaran eso porque si no vamos a tomar otras medidas porque no vamos a permitir que se estén dando ya permisos en la calle”, recalcó el Presidente Municipal.

”Ese permiso aclaro, yo no lo di, ese permiso viene del pasado, firmado por Oficialía Mayor, en fechas anteriores a que yo fuera Alcalde, entonces qué es lo que haces o qué significa que lo canceles, significa que te demanden y te empiecen a cobrar todos los gastos, todos los preparativos, ya ocurrió una vez por un evento que se canceló en la Germán Evers, entonces no es bueno hacerlo, pero yo no voy a permitir eventos de ese tipo en la calle”.

Lo de la Semana de la Moto y lo del Carnaval ya es un asunto de Tránsito, Olas Altas se está pensando no cerrarlo como en años anteriores, por lo que se está pidiendo es que todos los eventos se vayan al Centro de Usos Múltiples donde hay un patio o que se vayan al Centro de Convenciones donde les rentan o lo hagan a las afueras de la ciudad, expresó González Zataráin.