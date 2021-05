Va Samuel Lizárraga por una ‘policía de excelencia’ para Mazatlán

Samuel Lizárraga Camacho, candidato de Fuerza por México a la Alcaldía de Mazatlán, propuso una “policía de excelencia” para la ciudad, en la que se trabaje en lo necesario para que los policías municipales se desempeñen lo mejor posible.

“La obligación de un ayuntamiento es tener una policía de excelencia, capacitados, con reglamentos, con indicadores, con estructura, hay que capacitarlos, hay que darles las herramientas, los insumos, todo lo que requieran para que ellos hagan un excelente trabajo”, dijo.

El ex delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social explicó que sumado a ello se requiere que la ciudadanía participe más en la denuncia de los hechos ilícitos, pues normalmente no se denuncia.

Comentó que la participación ciudadana también es parte de tener una buena policía, y que uno como ciudadano tampoco propicie la corrupción.

“Pero adicional a eso la sociedad debe contribuir a no ser corruptos, no comprarlos, que realmente valoren a la policía y estén denunciando la ciudadanía qué es lo que les pasa, porque a veces son secretos a voces, vas a una colonia y te dicen, ‘fulano de tal, pero no digas que yo te dije’, la gente no tiene la cultura de la denuncia”, manifestó Lizárraga Camacho.

Reconoció que los medios de comunicación también llevan responsabilidad en una buena policía denunciando lo que ocurre.