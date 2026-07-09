Va Semarnat por orden en Playa Pinitos con revisión de permisos de sombrillas y vendedores

MAZATLÁN._ Ante las inconformidades de ciudadanos que señalan una reducción de espacios disponibles para disfrutar de Playa Pinitos debido a la colocación de sombrillas de renta, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció una revisión para ordenar esta actividad comercial en la zona costera.

Renato Ocampo Alcántar, delegado de Semarnat en Sinaloa, señaló que los permisos otorgados a los prestadores de servicios tienen condiciones específicas y no contemplan la posibilidad de apartar espacios dentro de la zona de playa.

Detalló que quienes cuentan con autorización pueden rentar mobiliario como sombrillas, mesas y sillas, pero no tienen permitido colocarlo con anticipación para reservar zonas de arena, ya que es el ciudadano quien debe decidir dónde instalarse una vez que contrate el servicio.

“Las playas son de todos los mazatlecos y de quienes nos visitan, por lo que sí, hicimos un compromiso con la ciudadanía de llevar a cabo una revisión de lo que está sucediendo en Los Pinitos y en todas las playas de Mazatlán, porque hay algunos que tienen permiso para cinco sombrillas y llegan a poner 10 ó 15”, comentó.

“Entonces eso es orden y vamos a meternos para que se cumpla, pues si bien tienen el permiso para rentar la sombrilla, es el ciudadano quien deberá decidir dónde ponerse, por lo que no es colocar las sombrillas desde antes y apartar el lugar”.

El representante de Semarnat en Sinaloa señaló que, además de revisar el uso adecuado de los permisos, las autoridades verificarán que los prestadores respeten la cantidad de mobiliario autorizado, debido a que se han identificado casos en los que algunos colocan más sombrillas de las permitidas.

Por tal motivo, mencionó que existen autorizaciones donde se establece un número determinado de sombrillas para renta, pero que algunos operadores llegan a instalar una cantidad mayor, lo que representa una irregularidad que debe ser atendida.

Ante ello, anunció que trabajará de manera coordinada con Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para realizar recorridos de supervisión y establecer medidas que permitan ordenar la actividad comercial en las playas del municipio.

El delegado señaló que este tipo de revisiones forman parte de los trabajos que se realizan previo a las temporadas vacacionales, cuando aumenta la llegada de visitantes y también la presencia de comerciantes y prestadores de servicios en la franja costera.

En este sentido, Ocampo Alcántar explicó que la intención es diferenciar entre quienes cuentan con permisos vigentes y cumplen con la normatividad, y aquellos que operan sin autorización o aprovechan los periodos de mayor turismo para instalarse de manera irregular.

Además, destacó que el objetivo del ordenamiento no es retirar fuentes de empleo, sino garantizar un equilibrio entre la actividad económica que se genera en las playas y el derecho de los ciudadanos a disfrutar libremente de estos espacios públicos.

De esta forma, Ocampo Alcántar expresó que con estas acciones, las autoridades buscan establecer mayor control sobre la actividad comercial en Playa Pinitos y otras zonas de playa del puerto, de cara a los periodos donde se espera una mayor concentración de visitantes.