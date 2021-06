Vacunarán miércoles y jueves a adultos mayores de la zona rural de Mazatlán

Desde este miércoles adultos mayores de 60 años en adelante de la zona rural que faltan por recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, serán inmunizados con la vacuna de AstraZeneca.

Las comunidades del municipio en las que se aplicará el agente biológico son nueve.



MIÉRCOLES

- Barrón

Punto de vacunación: Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, calle Del Estadio s/n.



- El Habal

Punto de vacunación: Plazuela El Habal



- La Noria

Punto de vacunación: Plazuela La Noria.



JUEVES

- Escamillas

Punto de vacunación: Centro Integrador Escamillas, calle Ahuehuete s/n



- El Quelite

Punto de vacunación: Sede de pago El Quelite



- El Recodo

Punto de vacunación: Cobertizo El Recodo, Calle Cruz Lizárraga s/n



- El Roble

Punto de vacunación: Cobertizo El Roble, calle Barrio Nuevo s/n



- Villa Unión

Punto de vacunación: Polideportivo Imdem Villa Unión, calle León Márquez s/n (miércoles y jueves)

- El Walamo

Punto de vacunación: Primaria Niños Héroes, calle Miguel Hidalgo s/n



HORARIOS DE VACUNACIÓN

9:00 HORAS

Apellidos con A y B



10:00 HORAS

Apellidos de la C a la F



11:00 HORAS

Apellidos de la G a la K



12:00 HORAS

Apellidos sea de la L a la M



13:00 HORAS

Apellidos de la N a la R



14:00 HORAS

Apellidos de la S a la Z



15:00 HORAS

Para personas que no hayan alcanzando turno en su horario:

Solo en Villa Unión se recibirá a personas desde las 10:00 horas, y la asistencia de adultos mayores se dividirá de acuerdo a su apellido. De la A a la K el miércoles, y de la L a la Z el jueves.

La delegación Sinaloa de Programas Federales también pidió a los ciudadanos no acudir a hacer fila el día que no les corresponde, a la hora que no les toca o en el apellido que tampoco es el correcto.

Los documentos que se solicitarán serán el comprobante de vacunación de la primera dosis, una identificación oficial y el expediente de vacunación de la segunda dosis que deberán descargar de la página: mivacuna.salud.gob.mx