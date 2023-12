Satisfechos por el precio económico y la atención que les brindaron en el primer viaje del Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles” hacia Mazatlán, pasajeros dijeron que recomiendan viajar por Mexicana de Aviación tras reanudar operaciones en el País.

”Muy buen precio, excelente calidad, vale la pena Mexicana y recomiendo a Mexicana”, dijo el señor Óscar Chantes al llegar este miércoles a Mazatlán con su esposa y una de sus hijas.

”Excelente calidad, nos dieron de comer, nos dieron bebida, la atención excelente, nos dieron un sándwich, refresco, jugo, agua, lo que quisiéramos, café ilimitado, era de que si queríamos podíamos repetir, y muy buena la atención, los sobrecargos muy bien, el avión muy limpio, muy bien”.

Agregó que el avión tuvo una demora en salir del AIFA por el mal clima que hay en el centro del País, pues estaba muy nublado y lloviendo en la Ciudad de México, pero nada más fue por media hora y no pasó nada.

También dio a conocer que les regalaron una bolsa que contiene un cobertor, un tapete para el mouse de computadora y una USB.

”Y muy económico, muy económico, mil pesos la venida y de regreso mil pesos (por persona), antier apenas compré el boleto, muy buen precio, excelente calidad, muy bien, vale la pena, recomiendo a Mexicana”, continuó.

”Lo compré en línea, fue el día de antier en la noche y ayer a eso de las 3 de la tarde ya me había llegado mi reservación”.

También recordó que se enteró que Mexicana ya iba a volar a Mazatlán en las conferencias mañaneras del Presidente de la República y en los medios de comunicación que ya habían anunciado que Mexicana reiniciaría a volar, por eso checó precios, que le parecieron muy económicos, esperaba muy buena atención y así fue en este viaje con su esposa y su hija que vienen de vacaciones de la Ciudad de México.

”Estaba viendo lo de Mexicana las promos y mi hija la mayor me dijo: vete, yo te doy lo de tu boleto y dije a cómo estará. Ya que checamos precios sí me animé con mi hija, con mi esposa, me iba a venir sólo, ya a la hora pues vénganse mejor y la verdad es una experiencia muy bien, voy a estar tres días y ya regreso en la misma aerolínea el mismo costo”, expresó el vecino de Azcapotzalco, en el Estado de México.

”La demora fue por el clima, allá está muy nublado, está lloviendo y eso fue un poco lo que retrasó el vuelo, media hora, no fue mucho, venían como unos 45 pasajeros aproximadamente, el avión tiene capacidad como para unos 90 pasajeros, venía a la mitad”.

Hugo Mujica expresó que viajó en el primer vuelo de Mexicana del AIFA a Mazatlán con algunos de sus familiares para visitar una amistad que tienen en este puerto.