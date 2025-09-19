$!Valentina Martínez, estudiante de la Upsin, representará a México en Emiratos Árabes

MAZATLÁN._ Con su proyecto “Cárica”, Valentina Martínez Alamilla, estudiante de Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad Politécnica de Sinaloa, representará a México en los Emiratos Árabes Unidos con apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Mazatlán.

El proyecto consiste en el desarrollo de cápsulas antihelmínticas como una alternativa natural y sostenible a los medicamentos alópatas tradicionales para tratar parásitos estomacales a partir de semillas de papaya y miel de agave.

Valentina expresó que “Cárica” nació con la idea de ofrecer un tratamiento efectivo contra los parásitos con menor procesamiento químico y una base en compuestos naturales, poco explotados por la industria, un trabajo que se ha desarrollado desde hace dos años.

“El objetivo es mantener un principio activo natural que brinde una alternativa eficaz y sostenible contra los parásitos. Estoy muy emocionada de poder llevarlo al escenario internacional y representar a Mazatlán, Sinaloa y México”, comentó la joven.