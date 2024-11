Valora Alcaldesa de Mazatlán incorporación de militantes de Morena a su Gobierno

MAZATLÁN._ Aún se valora el que integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional ingresen a trabajar en el Gobierno Municipal, pero aún hay espacios que no se han cubierto, manifestó la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

“Eso es una constante, todavía hay mucho espacio que vamos a buscar que existan compañeros de Morena que todavía no los hemos terminado de que se ingresen sí, porque todavía hay unos espacios que todavía están acéfalos, hay que decirlo”, manifestó Palacios Domínguez a pregunta expresa de si ya terminó de integrar su equipo de trabajo o no.

“Algunas, es que es muy grande, pero en todas las dependencias hay algunos espacios que son acéfalos y que estamos buscando que entren aquí más personas al Ayuntamiento de Mazatlán y esos perfiles por supuesto yo siempre les he compartido, tienen que ser perfiles que tengan muy buena disposición para servir a los mazatlecos y sobre todo que cuenten con la capacidad y la disposición de servicio para los mazatlecos”.

Mientras que a pregunta expresa de si los directores de área no tienen permiso para conceder entrevistas como lo han manifestado algunos de ellos, la Presidenta Municipal dijo que no hay alguna instrucción de no dar entrevistas.

“Hay la mejor disposición con los medios de comunicación como ustedes saben que siempre se les está atendiendo como en este momento y a nosotros nos gusta y nos sirve que ustedes nos ayuden a compartir todos los proyectos que se tengan en el Ayuntamiento, como ustedes saben vamos iniciando, estaba viendo que apenas vamos a cumplir un mes, es el día 28 de nuestra administración y nos seguimos poniendo de acuerdo”, agregó.