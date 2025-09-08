Valoran en Mazatlán instalación de botones de pánico en el transporte público

Tras anunciarse la creación de un “Seguri-chat” para atender las emergencias que se presenten en el transporte público, a raíz de la muerte del joven Sergio Francisco, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, indicó que también se podría estudiar la opción de colocar botones de pánico en las unidades.

Señaló que a pesar del incidente del pasado sábado, son escasos los hechos como robos, asaltos o agresiones en camiones urbanos de Mazatlán, ya que asegura tener una buena relación con los operadores, motivo de la instalación del ‘Seguri-chat’ antes anunciado.

”Les adelanto que tenemos una excelente coordinación con los sindicatos (de Camiones), es muy baja la incidencia con lo que respecta a los camiones, ya que todos los eventos se atienden de manera inmediata. Entonces, vamos a incorporarlos a un grupo para que la reacción sea aún más rápida, y así buscar la forma de tener su ubicación en caso de emergencias para darle el seguimiento puntual”, dijo Barrón Valdéz.

”También es una opción (los botones de pánico), también se está viendo. Todo eso se ha retrasado porque no hay incidencia en esa parte, no tenemos una problemática como tal con camiones, asaltos, robos, nada de eso. Pero sí se ha hablado con ellos de manera preventiva y ya lo tocaremos con los encargados de los sindicatos”.

Recalcó que existe una línea de investigación por parte de la Fiscalía para realizar todas las diligencias correspondientes del incidente que ocasionó la muerte del joven Sergio Francisco, por lo que llama a no dejarse llevar por las diferentes versiones que se dicen sin cuidado en redes sociales.

”Hay situaciones aquí que yo creo que debemos respetar, como la cuestión de la familia. Esto es una investigación que ya tiene la Fiscalía y han salido muchísimas versiones, pero creo que hablando de eso le faltaríamos al respeto a la memoria del menor y a la familia por hacer conjeturas que no nos corresponden aquí”.

Reconoce la labor de la autoridad federal en hechos de Real Pacífico

Asimismo, Barrón Valdéz declaró que el incidente del domingo, en el que civiles armados atacaron a elementos de la Guardia Nacional en el fraccionamiento Real Pacífico, resultó con dos personas detenidas gracias a la buena intervención de las fuerzas federales.

En tanto, agregó que hubo un evento más en Santa Teresa que también fue atendido con éxito, aunque sin detenidos.

”Este es un trabajo de la autoridad Federal, nosotros apoyamos en eso. Fue una agresión a los elementos Federales por sujetos armados, el cual de manera inmediata se controló gracias a una atención y coordinación muy rápida. Creo que es parte de los resultados de trabajos interinstitucionales que se realizan, así como de todas esas reuniones a las que diariamente acudimos en las mesas de seguridad”.

”Hubo un evento en Santa Teresa, esa es otra situación. También se atendió de manera inmediata, se encuentra también dentro de una carpeta de investigación. No fue enfrentamiento, fue ataque con un arma de fuego, un vehículo con impactos y esa es la información que tenemos. Lo demás se encuentra dentro de la carpeta y se está investigando cuál fue el objetivo”.