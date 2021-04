$!‘Vamos a volver a ganar’, asegura Fernando Pucheta al iniciar campaña por la Alcaldía de Mazatlán

Flanqueados por lonas con miles de imágenes de simpatizantes de Pucheta Sánchez, tanto el candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán como el candidato a la Gubernatura de Sinaloa por la alianza en mención realizaron un reconocimiento a médicos y enfermeras por su labor heroica al estar en la primera línea en la lucha contra el Covid-19.

También platicaron con personas de diferentes actividades productivas y profesionales como psicólogas, trabajadoras y trabajadores de la construcción, vecinos, entre otros.

”Qué le puedo decir a la vida, qué le puedo decir a Dios, a Dios no lo puedo buscar en algún lugar en específico, saben por qué, porque lo tengo aquí en mi corazón, saben por qué, porque me ha enseñado no únicamente con el bienestar, sino con el dolor”, dijo Pucheta Sánchez en la transmisión y frente a los centenares de simpatizantes distribuidos en el callejón para guardar la sana distancia para prevenir contagios por la pandemia del Covid-19.