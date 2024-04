Lista para ir con todo para conseguir la Alcaldía de Mazatlán, es como declaró estar Mary José Sarabia, candidata del Partido del Trabajo, con un proyecto de 45 días totalmente de territorio, en donde tocará las puertas de los hogares mazatlecos para llevar sus propuestas y escuchar a la gente.

”Me siento una mujer sobre todo sensible y honesta, que eso es lo que ocupa Mazatlán, una mujer sensible, un ser humano, ya no más políticos, ocupa un ser humano sensible y esa soy yo y vamos con todo por la presidencia de Mazatlán”, mencionó la candidata del PT.

Entre las 17 propuestas propuestas de campaña que tiene estructuradas se encuentran la seguridad, la mejora de los servicios públicos y la atención de los problemas con el drenaje que son de las problemáticas principales en el puerto.

“Tengo 17 propuestas, todas con determinación, en mis redes sociales voy a tener todas mis propuestas, una de ellas es el no cobro de derecho de piso a trabajadores ambulantes, también apoyos a madres solteras y viudas, esa es otra de mis propuestas”, expuso.

A pregunta expresa sobre si llevaba desventaja ante otros candidatos que realizaron eventos masivos para sus arranques de campaña, la candidata del PT reconoció que cada partido tiene su manera de hacer las cosas.

“Nosotros tenemos una estructura muy fuerte, tenemos mucha gente que nos respalda, que nos apoya y si, tal vez ya otros empezaron con campañas muy célebres de muchísima gente y se les respeta, cada partido tiene diferente su modo de operar”, dijo Sarabia.

Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, quien actualmente es candidato a Diputado por el Distrito 22 y estuvo presente en la rueda de prensa, aseguró estar convencido del triunfo en las boletas el próximo 2 de junio.

“Estoy convencido de que vamos a ganar, porque el PT es la 4T, venimos a rescatar el partido que se está pudriendo con gente que ni siquiera es de nuestro partido político original, Morena, yo sigo siendo militante de Morena pero siempre he sido amigo del PT porque en nuestros momentos más difíciles el PT ha estado con nosotros”, precisó.

Benítez Torres habló del revire que dio Enrique Insunza ante el constante señalamiento que ha hecho sobre él, tachándolo de acosador y depredador sexual, asegurando que el repele es mutuo.

“Dice ‘No tenemos en Morena ni a Ferreiro, ni a Benítez por corruptos’, pero yo le digo a Insunza, a ti no te queremos en el PT por degenerado sexual, acosador sexual y depredador sexual, no lo queremos con nosotros, no lo queremos ni en Mazatlán ni en Sinaloa, porque la gente de bien no va con degenerados sexuales”, arremetió Benítez Torres, luego de mencionar que no le gustó que Claudia Sheinbaum abrazara a un acosador sexual durante su gira por Sinaloa.

En la reunión también estuvieron presentes otros de los candidatos que aparecerán en boletas el 2 de junio por el PT, por varios de los Distritos y el dirigente estatal del PT, Leobardo Alcántara Martínez.