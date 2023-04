MAZATLÁN._ Del jueves hasta cerca del mediodía de este viernes se han registrado 13 accidentes viales de participantes en la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2023, sin perdidas de vidas, se registraron algunos jaloneos con motociclistas y unos de ellos fueron detenidos, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Pero tomemos en cuenta que se supone que el jueves es un día más tranquilo y se tuvieron 13 accidentes en un día que se supone que es tranquilo, pues nos preocupa qué pueda pasar en un día más fuerte que es viernes y sábado, entonces sí es preocupante, yo estuve hasta la una treinta de la mañana (de este viernes) pendiente de los operativos, incluso hubo jaloneos con la Policía Municipal, hubo varias detenciones, no traigo el dado, pero sí hubo”, agregó González Zataráin en entrevista.

Durante estos días en que miles de motociclistas se han dado cita en Mazatlán, ha sido evidente que la mayoría de ellos no portan las medidas de protección reglamentarias que el reglamento de Tránsito establece.

Por ejemplo, durante la estancia en la ciudad, la mayoría de los conductores de los vehículos no portan el casco de seguridad, ni ellos ni sus acompañantes.

La velocidad con la que se conducen algunos de ellos lo hacen a una velocidad más alta de lo habitual y hay quienes llegan a pasarse los altos que señalan los semáforos.

Y aunque las autoridades insistieron en un principio en que no se toleraría que los motociclistas hicieran piruetas en la vía pública, en el mismo malecón han dado muestras de sus habilidades para controlar el vehículo en diferentes posiciones.

Agregó que será el Secretario de Seguridad Pública Municipal quien dará el reporte de los detenidos.

“Lo que quisieron es hacer desorden, no se permitió hacer el desorden y obviamente cuando tú quieres meter orden hay quienes se resisten y provocan este tipo de jaloneos, pero no importa, ese jaloneo se va seguir dando porque nosotros no vamos a ceder, es ese sentido tenemos que seguir haciendo un llamado al orden y va provocar ese tipo de cosas, ojo”, reiteró el Presidente Municipal la tarde de este viernes.