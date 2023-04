Agregó que las personas participantes en este evento empezaron a llegar desde el miércoles, que fue muy tranquilo, el jueves se tuvieron 13 accidentes viales en donde participaron motociclistas, el viernes nada más se registraron tres accidentes de motociclistas.

”Y en general ese conflicto sucedió y a lo mejor puede haber más porque no les hemos permitido que se apropien de la calle, si bien en cierto no hemos podido poner el orden del uso del caso, de muchas cosas sí, pero no se puede con todo, lo principal es que no se apropiaron de la calle, no cerraron la calle, no bloquearon en la noche, no la han podido bloquear, o si lo hacen por un momento rápidamente llega Seguridad Pública y mueve”, continuó González Zataráin en entrevista.

”Y al querer mover, quiero decirlo porque está grabado, ahí está el video y el video explica: se acerca un policía a darle indicaciones que se tiene que retirar, no ha llegar prepotentemente, y mientras él dialoga con la persona o se acerca para dialogar ya le están pegando a otra policía que nada tiene que ver porque solamente iban a hacer el llamado de atención”.

Agregó que hay gente que se acelera, principalmente locales, que son la mayoría de los detenidos.

”Hay gente que se acelera, quiero decirles que locales, lo peor, ni siquiera son gente foránea, la mayoría de los detenidos han sido locales, que son los que han puesto el desorden, ni siquiera los que vienen de fuera, esos son los números de la estadística”, precisó González Zataráin en entrevista este sábado.

Más de 25 mil asistentes en Olas Altas y 20 mil más

en el Centro de Convenciones el viernes: Alcalde

El Alcalde Édgar González Zataráin también informó que se ha tenido buen arribo de motociclistas, se ha superado por mucho la asistencia del 2022, ha estado muy concurrido, en el evento de Olas Altas la tarde del viernes se tuvieron más de 25 mil motociclistas, distintos a los 20 mil más que había en el Centro de Convenciones, es decir, cerca de 45 mil en total por los dos eventos.

”Ha sido muy exitoso en esa parte, pero también quiero felicitar, hasta el momento como vamos, no quiero echar las campanas al vuelo a la gente que está operando, Policía, a Tránsito, con sus malos elementos, porque hay gente ahí, hay una denuncia en las redes sociales (que un elemento pidió dinero a una persona), ya se le dijo al Secretario (de Seguridad Pública Municipal), va la investigación, yo tengo dos denuncias, esa y una más que me hicieron la semana pasada”, continuó el Presidente Municipal.

”No tenemos afortunadamente ningún deceso por accidente de tránsito en lo que va de la Semana de la Moto, esperemos que así siga, que cerremos con esa parte, pero hasta el momento tenemos cero decesos, no hay heridos de gravedad en los accidentes, y bueno, el tema de la derrama económica ya al último se hace un balance, siempre es un variado”.

La mayoría de los accidentes registrados han sido por derrapamiento, otro por alcance, una joven local cayó con su unidad de dos ruedas al canal de La Marina, otros por andar reparando su unidad.

También dijo que se ha avanzado un poco en que los participantes en la Semana Internacional de la Moto usen el casco de seguridad, porque este evento se convirtió en los excesos que se dieron en el pasado, que no había límite, que podían hacer lo que quisieran y a la gente se le tiene que ir poco a poco quitando parte de ese terreno que ganaron.

”Entonces parte del terreno que ganaron, que se los hemos venido quitando un poquito es el tema de no cerrar las calles, es el tema de estar frenando a los que andan a alta velocidad, se han hecho operativos y de paso el casco, pero ya en menor grado porque finalmente es la parte más complicada porque imagínate parar a tanto motociclista, es más complicado, cómo lo tenemos que hacer, a través de los organizadores”, continuó.

”Ayer yo estuve en Olas Altas y los organizadores lo estuvieron diciendo por micrófono, les encargamos el uso del casco, les encargamos no andar haciendo caballitos, reparando la moto, les encargamos, estuvieron muy insistentes, sí ayudan los organizadores y eso va ser paulatino, quitarles terreno que ganaron recuperar no es tan fácil, va ser paulatino, pero puedo decirles que en esta etapa en la que estamos hemos ganado bastante, ha habido mucho más orden que en otras ocasiones”.

El Alcalde manifestó no saber cuántos de los miles de motociclistas que andan en Mazatlán son locales y cuántos vienen de fuera hasta que los organizadores de los eventos den sus cifras finales de participantes.

Van 53 detenidos

González Zatarían también dio a conocer que el jueves se detuvo a 13 motociclistas, el viernes 40, por lo que en total suman ya 53 detenidos en la Semana Internacional de la Moto, que comenzó el jueves y concluye la noche de este sábado.

”Van 53 detenidos por alterar el orden y diversas infracciones que tienen que ver precisamente con no apegarse a los reglamentos del uso del casco, al no obedecer el no andar reparando la moto (en la vía pública), ponerse a hacer caballitos y esas cosas, querer obstruir los accesos”, informó el Presidente Municipal.