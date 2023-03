MAZATLÁN._ Van más de 100 obras de construcción clausuradas en Mazatlán, pero cuando se regularizan se les permite continuar, lo mismo cuando así lo ordena una autoridad judicial, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Lleva más de 100 obras clausuradas (el personal de la Comuna), eran obras que ya vienen del pasado, con todo y pena había una persona que nos donó lámparas y con todo y pena le tuvimos que clausurar dos de ellas, eso lo estamos haciendo, traemos más de 100 obras (clausuradas), en el Cid había 37 que estaban ya algunas en la etapa final, otras a medias, que tenían meses trabajando”, continuó González Zataráin en entrevista.

“Y las hemos ido y las vamos clausurando, que tramiten todos sus permisos, que se pongan en regla y entonces ya que continúen, tampoco se trata de evitarlo, te pongo un caso de muchos, en la Alameda se estaba dando mucho de eso, en la Alameda está clausurado, ahí quedó tirado el cemento y no va proceder y no va pasar porque no se presta la zona, entonces trae permisos del pasado”.

Añadió que más que demandar, quienes traen esas obras se van a amparar para que se les otorgue el permiso y donde hay ordenamiento judicial se les va a dar.

En su comparecencia ante el Cabildo para presentar el Informe del Primer Semestre del 2022, el titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán, Rafael Padilla Díaz, dio a conocer el pasado jueves que existen cerca de 70 denuncias contra la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano de Mazatlán por otorgar licencias de construcción sin tener todo el soporte documental o porque se otorgaron presuntamente de manera irregular.