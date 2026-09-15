$!Van por más negocios con el Mazatlán Fun Meeting Place Golf

Con la participación de 25 organizadores de eventos y líderes de la industria de reuniones de Ciudad de México, el puerto será sede del “Mazatlán Fun Meeting Place Golf”, encuentro que busca generar nuevas oportunidades de negocios para el destino.
El evento se desarrollará del 20 al 23 de septiembre y combinará actividades de networking, turismo y golf, con el objetivo de que los participantes conozcan de manera directa la infraestructura hotelera, campos de golf, gastronomía y atractivos del puerto.
Durante una conferencia de prensa, Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa, en compañía de Fernando Compeán, CEO de meeting place México; José Gámez, de Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts; Karina García, del Hotel El Cid Resorts; Einar Brodden, de Mazatlán Meetings by EMISA y Gabriela Leyva del Villa, gerente comercial de Estrella de Mar Golf Resort, dieron a conocer el objetivo principal de este evento recreativo-deportivo.
En la reunión, Sosa Osuna, destacó que el turismo de reuniones representa un segmento estratégico por la derrama económica que genera mediante la ocupación hotelera, consumo en restaurantes, transportación y contratación de proveedores locales.
“Meeting Place Golf lleva un encuentro de negocios a una experiencia totalmente diferente. Durante cuatro días, los participantes no solamente tendrán la oportunidad de crear alianzas y hacer negocios, también podrán vivir Mazatlán, conocer nuestra infraestructura hotelera, nuestros campos de golf, nuestra gastronomía y la hospitalidad que caracteriza a nuestra gente”, expresó.
Señaló que los 25 participantes representan un potencial mayor para el destino, debido a que son organizadores que pueden llevar posteriormente congresos, convenciones y viajes de incentivos a Mazatlán.
El encuentro es organizado por Meeting Place México, dirigido por Fernando Compeán, quien señaló que el puerto cuenta con infraestructura y condiciones para recibir eventos de este segmento.
Compeán explicó que quienes viajan por motivos de congresos, convenciones e incentivos pueden generar un gasto de tres a cinco veces mayor al de un turista tradicional.
De acuerdo con su experiencia, estimó que el evento puede contribuir a generar alrededor de 9 millones de dólares de derrama económica para el destino en los próximos tres años.
El programa contempla recorridos por el Centro Histórico, experiencias gastronómicas y jornadas de business match con golf, además de actividades en Cid Marina Beach, Pueblo Bonito Mazatlán, Casa Club de Estrella del Mar, Campo de Golf Estrella del Mar, Dreams Estrella del Mar Mazatlán Golf & Spa Resort y Las Villas Hotel & Golf.
El evento forma parte de las estrategias para fortalecer a Mazatlán como destino para congresos, convenciones, incentivos y encuentros especializados, mediante la vinculación directa con organizadores que pueden generar nuevos eventos para el puerto.