$!Van por más negocios con el Mazatlán Fun Meeting Place Golf

Con la participación de 25 organizadores de eventos y líderes de la industria de reuniones de Ciudad de México, el puerto será sede del “Mazatlán Fun Meeting Place Golf”, encuentro que busca generar nuevas oportunidades de negocios para el destino.

El evento se desarrollará del 20 al 23 de septiembre y combinará actividades de networking, turismo y golf, con el objetivo de que los participantes conozcan de manera directa la infraestructura hotelera, campos de golf, gastronomía y atractivos del puerto.

Durante una conferencia de prensa, Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa, en compañía de Fernando Compeán, CEO de meeting place México; José Gámez, de Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts; Karina García, del Hotel El Cid Resorts; Einar Brodden, de Mazatlán Meetings by EMISA y Gabriela Leyva del Villa, gerente comercial de Estrella de Mar Golf Resort, dieron a conocer el objetivo principal de este evento recreativo-deportivo.

En la reunión, Sosa Osuna, destacó que el turismo de reuniones representa un segmento estratégico por la derrama económica que genera mediante la ocupación hotelera, consumo en restaurantes, transportación y contratación de proveedores locales.