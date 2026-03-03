Van siete fraccionamientos autorizados y cuatro más en fila en la actual administración de Gobierno

Tras la aprobación de dos nuevos fraccionamientos en la sesión de Cabildo pasada, la actual administración de Gobierno suma ya siete asentamientos autorizados para construcción en la ciudad, con otros cuatro ya en fila; informó el director de Desarrollo Urbano Municipal, Julio César Osuna.

El funcionario explicó que estos fraccionamientos ya venían en proceso desde la administración pasada, por lo que solo tuvo que darse el visto bueno de los regidores y autoridades actuales. Reiteró que éstos procesos dependen de las desarrolladoras y el tiempo en que se hace el papeleo.

“De la administración es el número 7; son fraccionamientos que ya tienen un proceso probablemente desde la pasada administración, nada más que hasta hoy se mandó hasta Cabildo. Como les he comentado varias veces, depende mucho del Desarrollador, en cuanto tiempo forman las carpetas y creo que fueron uno o dos los fraccionamiento que se autorizaron en esta sesión”, comentó Osuna Sandoval.

En tanto, reiteró que además de los cuatro asentamientos que ya están esperando en carpeta, también esperan vocacionar seis fraccionamientos más antes del 15 de marzo; es decir, regular los tramites, planeación y diseños, los cuales suelen tener una duración de 6 meses a un año para ser autorizados.

“Nosotros en la administración hemos vocacionado algunos; el número exacto no lo tengo, pero son 13 aproximadamente. Ahorita vocacionamos en esta próxima sesión 6 u 8, depende del Desarrollador, y por Cabildo han pasado 5 o 6 fraccionamientos, que son de pesadas administraciones”.

“Nosotros el que hemos autorizado en Cabildo en nuestra administración, ha sido ‘Casas Can’, que son únicamente lotes se venden y el que compra construye su vivienda”.

Asimismo, compartió que en la actual administración de la Presidenta Estrella Palacios se han otorgado aproximadamente 800-900 permiso para todo tipo de desarrollo; desde fraccionamientos, torres de apartamentos, plazas comerciales, hasta viviendas de uso habitacional individuales.