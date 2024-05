MAZATLÁN._ Hasta el momento van cerradas y en fase de reforestación tres de cuatro celdas del Basurón Municipal, la última se contempla que se cierre cuando ya se abra el nuevo relleno sanitario que se tiene como meta que sea en agosto próximo, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

Durante un recorrido la mañana de este sábado para supervisar los trabajos del cierre de dicho Basurón en Urías, el cual tiene ya casi 50 años de operación a cielo abierto, dijo que los tiraderos se fueron haciendo por montículos y cuando ya se convertían en complicados para operarlos se cambiaban y se hacía otro nuevo montículo.

“De tal manera que a través de casi 50 años se hicieron cuatro montículos, hay que cerrar esos montículos, cómo cerrar, es compactar esos montículos y encapsularlos, una vez que los encapsules y que les pongas los tubos de venteo para que salgan los gases, la tierra vegetal, empieza la plantación para que esto a través de los años se vaya reforestando, lo que estamos haciendo aquí es una supervisión de los avances”, continuó.

“Esos montículos se clasificaron por celdas, la A, B, C y D traemos tres celdas ya cerradas en fase éstas de reforestación, ya tienen tubos de venteo la A y la B, estamos sobre la C con tubos de venteo y estamos colocando la tierra vegetal, la tierra vegetal es una capa final que lleva de 30 centímetros, puede ser hasta de 40 para que ahí las plantas, todo lo vegetal nazca, esta tierra trae semilla, es una tierra que se consigue lejos de aquí y obviamente la estamos colocando en las etapas y en las fases”.

El Alcalde dio a conocer que antes de la tierra vegetal hay un sellado con balastre y en ese balastre es difícil que penetre una planta y ya con la tierra vegetal ya permite que nazcan y florezcan las plantas.

Precisó que ya nada más queda el cierre de la fase D donde actualmente se deposita la basura día a día, pero esa no se puede cerrar hasta que no se tenga avanzada ya el tema de donde se va a transitar y que es el nuevo relleno sanitario, pero no precisamente en esa comunidad, actualmente se lleva un 75 por ciento en su proceso de cierre del Basurón Municipal, va muy bien, se va haciendo con todos los cuidados y se van haciendo los reportes a las autoridades ambientales, faltan unas obras de carácter civil que se van a colocar.

Se contempla que en los próximos días se adquiera el terreno para el nuevo relleno sanitario para poder construirlo y se espera que entre en operaciones en agosto del presente año.

“Este Basurón tiene un límite de tiempo para cerrarse, este Basurón forzosamente se tiene que clausurar y lo que te construye ya no va ser un Basurón, no va ser un tiradero a cielo abierto, va ser un encapsulado de la basura que le llaman relleno sanitario, que no contamina, que cumple con la norma 083 y que es vigilado por las autoridades ambientales tanto federales como estatales y que le dan seguimiento para que no se contamine ni en el suelo ni el aire, absolutamente nada, los rellenos sanitarios no contaminan, es lo que ha venido transitando la mayoría de las ciudades”, reiteró.

“Hay otras cosas que son más ideales, pero ahorita el relleno sanitario es lo que te pide la norma 083 y con eso das cumplimiento a no contaminar, ese es propósito, el nuevo relleno sanitario no contaminará, donde esté no debe contaminar, si por alguna razón la autoridad municipal se descuida y llega a contaminar y llega a no cumplir le cierran el relleno inmediatamente, nosotros calculamos, habíamos dicho julio, puede ser que no alcancemos en julio, sino en agosto más o menos ya estemos nosotros empezando a operar ya en el nuevo relleno sanitario, ese es el propósito, es la meta”.

Dijo que siempre ha habido tropiezos, ya se hubiera logrado si no se hubieran tenido tantos tropiezos por la inconformidad donde se ha querido instalar este relleno sanitario, y como Ayuntamiento no se hacen las cosas a fuerza, sino ir buscando dónde consensuar.

El Presidente Municipal recordó que por una demanda en el caso del actual Basurón Municipal el Ayuntamiento tuvo que pagar 52 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria, por lo que ya se debe transitar al relleno sanitario para los próximos 5 a 10 años y posteriormente a un esquema más moderno donde se utilice la basura para generar energía como ya se hace en algunas ciudades del mundo.