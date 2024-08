Las reparaciones pueden tardar hasta 48 horas en restablecer el servicio de agua normal. El robo de cableado y alcantarillas es común, aunque no afectan directamente el suministro de agua. Otros elementos robados, como válvulas y cercos perimetrales, causan daños significativos.

”Como cualquier infraestructura, no está exenta de que suframos vandalismo, de que suframos inclusive hurtos, pero cabe aclarar que las reparaciones las llevamos de manera rápida, una vez que se detectan y que nos dan aviso, en promedio de una a tres horas. Muchas veces tarda un poquito en presurizarse de nuevo la línea”, señaló el titular de la paramunicipal, Jorge Guadalupe González Naranjo, en entrevista con Noroeste.

”Más que el impacto en lo económico, es el impacto en el servicio, porque si nos roban un cable dejan de funcionar motores y bombas, entonces tenemos situaciones donde hay poblados enteros que se quedan sin agua varios días por esa situación”, expuso.

Recientemente se ha tenido que recurrir a tandeos en algunas poblaciones debido a problemas de infraestructura, como en el caso de El Guayabo, donde se reemplazó un motor pequeño que abastecía a toda la comunidad.

La renovación de equipos es una prioridad para Jumapam, buscando evitar interrupciones inesperadas en el suministro, informó.

Mazatlán cuenta con agua suficiente para su demanda

La presa que abastece a Mazatlán tiene más del 50 por ciento de su capacidad, garantizando el suministro de agua para el resto del año. Sin embargo, Jumapam recomienda un uso racional del agua para evitar el desperdicio y asegurar el abasto futuro.

El tiempo que durará el agua en la presa depende de los hábitos de consumo de la población. Un incremento en la demanda podría reducir la disponibilidad de agua. No obstante, para la temporada de calor, el panorama es alentador y no se prevé desabasto.

Los problemas de desabasto que se han presentado en Mazatlán han sido principalmente por reparaciones y problemas de infraestructura, no por falta de agua. A diferencia de otras comunidades del municipio, Mazatlán no ha necesitado recurrir al tandeo para gestionar el suministro de agua.

”Los desabastos, por así decirlo, que hemos sufrido, han sido por reparaciones y más que nada por cuestiones de infraestructura no tanto porque no exista abasto de agua en las comunidades. La característica que tenemos nosotros en Mazatlán es que no aplica el tandeo, a diferencia de otras comunidades, sobre todo las que están más al norte del municipio”, aseguró el gerente general de Jumapam.

El 35 por ciento de la población no paga por el servicio de agua

Jumapam enfrenta un problema significativo con la morosidad de sus usuarios, con un 35 por ciento de la población que no paga por el servicio de agua. Esta deuda asciende a más de 450 millones de pesos, afectando la capacidad operativa de la Junta.

Para enfrentar esta situación se han implementado esquemas de pago adaptados a las posibilidades de los ciudadanos, logrando un avance del 20 por ciento en la reducción de la cartera vencida. La falta de pago afecta la capacidad de Jumapam para invertir en mejoras y mantenimiento.

”Encontramos la deuda en casi el 50 por ciento y ya es casi un 20 por ciento el avance en cartera vencida, es muchísimo, estamos hablando de millones de pesos, y sí ciertamente eso nos ha permitido equipar a diversas áreas de la Junta con cuestiones que antes no se hacían”, presumió.

Las empresas también enfrentan problemas de adeudo, pero se les ha facilitado el proceso de regularización para evitar que acumulen grandes deudas que afecten su operación. La Junta ofrece otros servicios esenciales, como saneamiento, reparación de drenajes y bacheos.

González Naranjo destacó que se han realizado avances significativos en la rehabilitación y modernización de la infraestructura de saneamiento y abastecimiento de agua. Las mejoras en plantas tratadoras y potabilizadoras han incrementado la capacidad de respuesta ante lluvias fuertes, evitando cortes en el suministro debido a la turbiedad del agua.